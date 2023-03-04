السبت 04 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

«الصحة»: تطعيم 4 ملايين و434 ألف مواطن ضد «كورونا» ضمن «طرق الأبواب»

الدكتور حسام عبدالغفار
الدكتور حسام عبدالغفار

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن تطعيم 4 ملايين و434 ألفا و354 مواطنا، باللقاحات المضادة لفيروس كورونا، خلال حملة طرق الأبواب منذ إطلاقها في 29 يناير حتى 1 مارس 2023، وذلك ضمن جهود الوزارة لرفع المناعة المجتمعية، والحفاظ على مكتسبات الدولة المصرية في مواجهة الوباء.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أن الحملة تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتوسع في خطة التطعيمات، وضمان حصول كل مواطن على اللقاح المضاد للفيروس، بجرعاته (الأولى والثانية والتنشيطية)، مشيرا إلى أن الحملة شملت محافظات (المنوفية، المنيا، أسيوط، قنا، والقليوبية) حيث استمر عمل الحملة على مدار 4 أسابيع في كل محافظة.

وتابع "عبدالغفار"، في بيان اليوم السبت، أنه وفقًا لتوجيهات الوزير الدكتور خالد عبدالغفار، فإن فرق الحملة تجوب من «بيت لبيت» بجميع القرى والمراكز، بهدف الوصول للمواطنين في منازلهم، وذلك من خلال فريق طبي مُجهز ومُدرب على أعلى مستوى من الكفاءة، كما تقوم الفرق بتسجيل المُطعمين بالمنظومة الإلكترونية للتطعيم ضد فيروس كورونا.

ومن جهته، قال مساعد وزير الصحة والسكان لشئون الطب الوقائي الدكتور عمرو قنديل، إن أسيوط كانت المحافظة الأعلى في أعداد المواطنين الذين حصلوا على اللقاح، حيث بلغ عدد المطعمين من خلال الحملة مليونا و74 ألفا و706 مواطنين، موضحا أن الحملة تجوب جميع القرى والنجوع والمراكز، لتحقيق أهدافها بالوصول إلى كافة المواطنين وتيسير تقديم التطعيمات لهم.

وأشار "قنديل" إلى انطلاق حملة طرق الأبواب، بمحافظات (الشرقية، كفر الشيخ، دمياط، الدقهلية، أسوان) وذلك غد الأحد، لافتًا إلى حرص الوزارة على تقديم كافة سبل الدعم وتوفير جميع أنواع التطعيمات، وكافة المستلزمات، ووضع خطة عمل للفرق الطبية، بما يساهم في تحقيق أهداف الحملة ووصول الخدمة لجميع المستهدفين، ورفع المناعة المجتمعية، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، وحرص الوزارة على توفير كافة التسهيلات اللازمة للفرق الطبية، مع المتابعة اليومية لانتظام سير الحملة بجميع المراكز والوحدات الصحية في المحافظات المستهدفة.

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