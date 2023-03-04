السبت 04 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

اليوم.. بدء محاكمة موظف بشركة اتصالات متهم بابتزاز سيدات في الغردقة ورأس غارب

محكمة
محكمة

تبدأ الدائرة الأولى بمحكمة جنايات البحر الأحمر، برئاسة المستشار عبدالباسط قاسم، اليوم السبت، أولى جلسات موظف بإحدى شركات الاتصالات بالغردقة، وذلك في 3 قضايا تهديد من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، ورسائل الفيسبوك، لعدد من السيدات المجني عليهن بالغردقة ورأس غارب، وذلك من خلال إنشاء حساب وهمي على «فيسبوك»، وإرسال رسائل تهديد وابتزاز اليكتروني لعدد من السيدات للحصول على أموال منهن.

بدأت الواقعة عندما تلقت الأجهزة المعنية بلاغات متعددة من المجني عليهن بتهديدات مباشرة لهن، والتشهير بهن من خلال رسائلالفيسبوك، وذلك بتعرضهن للابتزاز المالي للحصول على مبالغ مالية منهن من خلال حساب وهمي باسم سيدة على فيسبوك، ومن خلالفحص البلاغات وجمع التحريات اللازمة وسماع أقوال المجني عليهن.

كانت تمكنت أجهزة الأمن من إلقاء القبض على المتهم وأجهزة المحمول المستخدمة وإحالته للنياية، والتي واجهته بالبلاغات وأقوال المتهمين وتحريات مباحث الإنترنت ومكافحة الجريمة الالكترونية.

وتبين أن المتهم استغل تواجده بعمله بالفترة المسائية، ويقوم بإرسال رسائل تهديد وابتزاز للضحايا للحصول على أموال من المجني عليهن، وأثبتت التحريات صحة البلاغات وتم حبس المتهم على ذمة التحقيقات، والتجديد له حتي صدر قرار إحالته محبوساً لمحكمة الجنايات.

الجريمة الالكترونية أولى جلسات محاكمة تحريات مباحث جلسات محاكمة شركة اتصالات محكمة جنايات البحر الأحمر محاكمة عامل مكافحة الجريمة

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رسائل المنيا

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