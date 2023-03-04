اليوم.. بدء محاكمة موظف بشركة اتصالات متهم بابتزاز سيدات في الغردقة ورأس غارب

تبدأ الدائرة الأولى بمحكمة جنايات البحر الأحمر، برئاسة المستشار عبدالباسط قاسم، اليوم السبت، أولى جلسات موظف بإحدى شركات الاتصالات بالغردقة، وذلك في 3 قضايا تهديد من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، ورسائل الفيسبوك، لعدد من السيدات المجني عليهن بالغردقة ورأس غارب، وذلك من خلال إنشاء حساب وهمي على «فيسبوك»، وإرسال رسائل تهديد وابتزاز اليكتروني لعدد من السيدات للحصول على أموال منهن.

بدأت الواقعة عندما تلقت الأجهزة المعنية بلاغات متعددة من المجني عليهن بتهديدات مباشرة لهن، والتشهير بهن من خلال رسائلالفيسبوك، وذلك بتعرضهن للابتزاز المالي للحصول على مبالغ مالية منهن من خلال حساب وهمي باسم سيدة على فيسبوك، ومن خلالفحص البلاغات وجمع التحريات اللازمة وسماع أقوال المجني عليهن.

كانت تمكنت أجهزة الأمن من إلقاء القبض على المتهم وأجهزة المحمول المستخدمة وإحالته للنياية، والتي واجهته بالبلاغات وأقوال المتهمين وتحريات مباحث الإنترنت ومكافحة الجريمة الالكترونية.

وتبين أن المتهم استغل تواجده بعمله بالفترة المسائية، ويقوم بإرسال رسائل تهديد وابتزاز للضحايا للحصول على أموال من المجني عليهن، وأثبتت التحريات صحة البلاغات وتم حبس المتهم على ذمة التحقيقات، والتجديد له حتي صدر قرار إحالته محبوساً لمحكمة الجنايات.