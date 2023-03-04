تبيان أسعار العملات الرقمية اليوم السبت 4 مارس 2023

تباين أسعار العملات المشفرة خلال تداولات السبت 4 مارس، ورغم ذلك يتوقع الخبراء ارتفاع العملة الأشهر بيتكوين إلى 30 ألف دولار.

وسجل سعر عملة "بيتكوين" تراجع بنسبة 0.09%، ليصل 22.323.0 ألف دولار، كما تراجع عملة "إيثريوم" بنسبة 0.02% دولار مسجلة 1.566.73 دولار، وارتفعت عملة "كاردانو" بنسبة 0.02% لتسجل 0.3398 دولار.

وارتفعت عملة "سولانا" بنسبة 59. 0% لتسجل 130. 21 دولار، وسجلت عملة "دوج كوين" تراجعت بنحو 1.12%، لتصل إلى مستويات 0.076240 دولار، وتراجعت "شيبا" بنسبة 0.44% إلى مستويات 0.01129 دولار، وارتفعت العقود الذكية "AV AX" في حدود 2.53% إلى مستويات قرب 16.67 دولار.

وتراجعت عملة "تيرا" بنسبة 74. 0% إلى مستويات 0.001493 دولار، وتراجعت عملة "FTX Token" بنسبة 74. 0% إلى مستويات 2699 .1 دولار، وارتفعت عملة "ريبيل"، بنسبة 1.98% إلى مستويات 0.37481 دولار.

عدم استقرار في سوق الكريبتو

ومنذ منتصف فبراير الماضي، تراجعت بيتكوين مثل نظرائها من الأصول عالية المخاطر كالأسهم، في ظل الرهان على استمرار الفيدرالي الأمريكي بقيادة جيروم باول في رفع الفائدة على الأموال الفيدرالية خلال اجتماع منتصف مارس الجاري.

وتقول مؤلفة نشرة كريبتو إز ماكرو ناو الإخبارية، نويل آتشيسون، إن وصول عقود الخيارات الآجلة لسعر 30 ألف دولار لعملة بيتكوين التي لا تزال تحت مستوى 24 ألف دولار حالياً، يعني أنَّ هناك عمليات اقتراض كثيرة في السوق – لكنَّ الأمر غريب، إذ إنَّ التقلبات الضمنية أقل بكثير من المرة الأخيرة التي كانت فيها عقود الخيارات عند هذا المستوى، مما يوحي بتراجع اهتمام المتداولين.

وبالنسبة لعقود الخيارات سواء بالشراء أو البيع خلال الفترة الحالية، يتم تداول بيتكوين بسعر يتراوح بين 24 إلى 25 ألف دولار، وهو متوسط طبيعي للزيادة، لكن وصول السعر إلى 30 ألف دولار كان بمثابة تحرك غامض، بحسب رؤية مؤسس ومدير الاستثمارات في شركة "كيو سي بي كابيتال"، داريوس سيت.