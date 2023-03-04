بث مباشر.. البابا تواضروس الثاني يترأس صلوات تدشين كنيسة العذراء بالتجمع

يترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم السبت، صلوات تدشين كنيسة القديسة العذراء مريم والأنبا بيشوي بالتجمع الخامس.

يشارك في إتمام صلوات القداس الإلهي، لفيف من أساقفة الكنيسة القبطية الإرثوذكسية والشعب القبطي وشمامسة وكهنة الكنيسة.

وكان قد افتتح البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أمس، برنامج لوجوس للقيادة (LLP)، والذي يهدف إلى إعداد قادة من الشباب المؤهل علميًا وكنسيًا وروحيًا بمستوى أكاديمي عصري، للخدمة في ملتقيات لوجوس للشباب القبطي في الإيبارشيات سواء داخل أو خارج مصر والتي بدأت منذ عام 2018.