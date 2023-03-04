السبت 04 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

صالون زين العابدين فؤاد الثقافى يحتفى بـ«حكايات 4 فنانات تشكيليات»

صالون زين العابدين
صالون زين العابدين فؤاد الثقافى

صالون زين العابدين فؤاد الثقافي، يبدأ في الثامنة من مساء اليوم السبت، فعالياته باحتفالات شهر المرأة ــ مارس ــ، حيث يحتفي بـ "حكايات 4 فنانات تشكيليات"، عبر الأمسية التي تبث في الثامنة من مساء اليوم، عبر تطبيق زووم.

ويحتفي الصالون بتجربة 4 فنانات تشكيليات، وهن: رشا سليمان، دارين وهبة، هبة أمين، وهبة فكري، وذلك من خلال إلقاء الضوء علي حكاياتهن مع الفن التشكيلي، والمدارس الفنية التي ينتمين إليها، والمعارض التشكيلية التي أقمنها وغيرها من الموضوعات المتعلقة بتجربة كل فنانة منهن. ويدير الأمسية الشاعر زين العابدين فؤاد، مؤسس الصالون.

وكان جاليري أوديسي، قد احتضن قبل أسبوع معرض جماعي بعنوان “4 حكايات”، بمشاركة الفنانات التشكيليات الأربع: رشا سليمان، دارين وهبة، هبة أمين، وهبة فكري.

وقالت الفنانة “هبة فكري” لـ “الدستور” عن تجربتها الفنية، وما يشكلها لها الفن: “الفن هو حالة من الإبداع الوجودي وخلق الواقع بصورة مختلفة عن حقيقته، وإعلاء لقيمة الخيال في خلق عالم الفنان الخاص”. 

وتابعت عن تجربتها في معرض “4 حكايات”: “استمتعت كثيرا في معرضي الأخير باللعب بالألوان مع شخصياتي الصغيرة ولعبت معهم كل الألعاب التي لعبتها في الماضي”.

أما الفنانة رشا سليمان، فسبق وأقامت العديد من المعارض الفردية، من بينها: "حوار الصبار" في أتيليه القاهرة للفنانين والكتاب عام 1998 ــ  ومعرض "باليرينا الصبار" في مهرجان الواعدون بالشونة بالإسكندرية عام 1999 ــ ومعرض "أبجدية الأشجار" في قاعة كلية الفنون الجميلة عام 2001 ومعرض "الحياة بذاتها".

ويعد صالون  زين العابدين فؤاد الثقافي، فعالية ثقافية، تهتم بتناول التجارب الفنية والسينمائية والأدبية، وأبرز الوجوه المؤثرة في الحركة الثقافية المصرية، سواء من الأحياء، أو من الراحلين الذين غادروا عالمنا، لكنهم باقون بإبداعاتهم المختلفة، سواء في الرواية أو الشعر، السينما والنقد، والفنون التشكيلية وغيرها. 

صالون زين العابدين فؤاد الثقافي يحتفي بـ حكايات 4 فنانات تشكيليات الفنانة رشا سليمان الفنانة هبة أمين الفنانة هبة فكري الفنانة دارين وهبة

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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