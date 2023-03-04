حلمى عبدالباقى: رفضت غناء بنتى رغم موهبتها لأنى فلاح

قال المطرب حلمي عبدالباقي، إن ابنته الكبرى ورثت عنه موهبة الغناء، لكنه لم يرغب أن تدخل مجال الغناء خوفا عليها من الوسط الفني.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج سبوت لايت المذاع على قناة صدى البلد: “بنتي حافظة كل أغاني أكثر مني، وبتغنيها، لكن محبتش تدخل الوسط لأنه مش زي الأول، وأنا شوية فلاح ، خايف عليهم ومش عايزين يتعبوا زي ما تعبت، هم كمان عارفين ده، ومطلبتش تغني”.

من ناحية أخرى أكد أن علاقته ببناته الأربعة، جيدة، مردفا: “عندي 4 بنات وعايش مدلع خالص، يا بخت اللي عنده بنات”.

تحدث حلمي عبدالباقي، عن ذكرياته مع الغناء وبداية مشواره الفني وموقف تعرض له في حياته، قائلا: “جيلنا كان محظوظ، ولكن مش محظوظ إعلاميا والمتلقي كان مختلف عن دلوقتي، ولما كنا بنعمل أغنية كنا نتوقع انها رايحة في حتة تانية لأن المتلقي سميع للأغاني”.

وأردف حلمي: "أنا اللي اكتشفت نفسي ومحدش اكتشفني وأنا من الزقازيق، كان فيه أفراح عندنا، وصاحب الفرح كان صحابي بيخلوني أغني، ومن ساعتها اكتشفت اني بغني كويس.