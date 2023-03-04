السبت 04 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

مصر تحصد 9 ميداليات فى الجائزة الكبرى للرماية

الرماية
الرماية

حصد الرماة المصريون 9 ميداليات، اليوم الجمعة، في مختلف المراحل ببطولة الجائزة الكبرى، التي تقام ضمن منافسات البطولة الإفريقية التاسعة للرماية على الأطباق المروحية، والتي تستضيفها مصر في الفترة من 2 وحتى 5 مارس الجاري، والمقامة بنادى الصيد المصري.

في منافسات الرجال "السينيور" سيطرت مصر على المراكز الثلاثة الأولى، حيث حل صلاح قاسم في المركز الأول محققًا الميدالية الذهبية، وفاز المصري هاري فارتان بالمركز الثاني، والميدالية الفضية، وحصد عمرو أبو العز المركز الثالث محققًا البرونزية.

وتألق ثلاثي الناشئين المصري في المنافسات، حيث فاز مصطفى قرني المركز الأول، وياسين ماضي بالثاني، وطلعت ماضي بالمركز الثالث بعد تصفيات شديدة بين الإخوان.

وفي منافسات كأس البطولة المفتوح، فقد شهدت البطولة منافسة قوية بعد أن حقق ثلاث رماه الرقم النهائي وهو 20 طبق من 20 فحصلت الإيطالية فريدريكا دي ماتيا على المركز الأول وكأس البطولة بعد منافسة شرسة مع المصري صلاح قاسم الذي فاز بالفضية بعدما حل في المركز الثاني متقدمًا على الإنجليزي هاورد بات، ونال صلاح قاسم إشادة واسعة من جميع الحضور، حيث انتزع الفضية بعد سباق طويل مع فريدريكا دي ماتيا الرامية الأولمبية وهاورد بات البطل الأنجليزى.

وعلى مستوى السيدات، حصدت الإيطالية فريديريكا دي ماتيا الميدالية الذهبية في المركز الأول والإنجليزية جيان بيل المركز الثاني محققة الفضية، فيما جاءت الإيطالية باولا تاتيني بالمركز الثالث محققة البرونزية.

وفاز المصري ميساك ليليكيان بالميدالية الذهبية في منافسات فوق السن "الماسترز"، وجاء خلفه الإنجليزي كريس بوتر في المركز الثاي محققا الفضية، فيما حصد المصري نسيم عطالله البرونزية محتلًا المركز الثالث بعد منافسات شديدة.

وعلى مستوى الرواد "فيترون"، فاز الإنجليزي هاورد بات بالميدالية الذهبية، وحصد مواطنه ماورو ميسوري المركز الثاني محققًا الفضية، وخطف أندريا مارتيوني المركز الثالث والبرونزية.

ويبدأ التنافس على نهائي كأس أفريقيا على مدار يومين السبت والأحد.

البطولة الأفريقية الجائزة الكبرى السيدات الميدالية الذهبية والميدالية يوم الجمعة

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