العثور على جثة متفحمة لشاب قتل فى ظروف غامضة ببولاق الدكرور

عثر أهالي منطقة بولاق الدكرور على جثة متفحمة أعلى سطح منزل، وتجري مباحث الجيزة التحريات اللازمة لكشف ملابسات الواقعة وهوية القتيل.

تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارًا من غرفة النجدة بالعثور على جثة أعلى سطح منزل بشارع محمود البنا في بولاق الدكرور، فور إخطار اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، وجه بسرعة الانتقال لفحص البلاغ وبيان ملابساته.

انتقلت قوة أمنية من قسم شرطة بولاق الدكرور برئاسة المقدم محمد مختار رئيس المباحث إلى مسرح البلاغ، وتبين العثور على جثة لشخص مجهول أعلى سطح منزل بالشارع، ويوجد حروق بالجثة وصلت إلى حد التفحم، كما تبين أن القتيل مجهول الهوية.

وأضافت التحريات الأولية، أن فني دش صعد أعلى سطح المنزل لإصلاح طبق دش فعثر على الجثة وأبلغ النجدة، وشكل اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث فريق بحث لكشف ملابسات الجريمة وتحديد هوية المجني عليه والجاني والدافع وراء ارتكاب الجريمة.

وردد بعض أهالي المنطقة أن الجثة نتيجة التفحم انفصلت الرأس والقدمين عنها، وتم تحرير المحضر اللازم وأحيل إلى النيابة العامة للتحقيق.