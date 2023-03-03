موعد مباراة الأهلى والقطن الكاميرونى فى دورى أبطال إفريقيا

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة نظيره القطن الكاميروني على ستاد "الأهلي وي السلام" ضمن منافسات الجولة الأولى المؤجلة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي والقطن الكاميروني

تقام مباراة الأهلي والقطن الكاميروني يوم السبت الموافق 4 مارس 2023، على ستاد "الأهلي وي السلام".

وتنطلق صافرة المباراة في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت مكة المكرمة.



القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والقطن الكاميروني

تنقل قنوات بي إن سبورتس، مباريات الأهلي في بطولة دوري أبطال أفريقيا، وهي الناقل الحصري لمباريات البطولة الأفريقية موسم 2022-2023.

ويأمل الأهلي في تحقيق الانتصار الأول في دور المجموعات بعد الهزيمة أمام الهلال السوداني بهدف دون رد ثم التعادل الإيجابي أمام صن داونز بنتيجة 2-2.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في المجموعة برصيد نقطة واحدة فقط خلف صن داونز المتصدر برصيد 7 نقاط والهلال السوداني صاحب المركز الثاني برصيد 6 نقاط، ويقبع القطن في المركز الرابع بدون نقاط.



