تشكيل الأهلى المتوقع لمواجهة القطن الكاميروني وموعد المباراة والقنوات الناقلة

تشكيل الاهلى المتوقع لمواجهة القطن الكاميرونى وموعد المباراة والقنوات الناقلة، هو ما تبحث عن جماهير المارد الأحمر، فى ظل البداية المتواضعة للشياطين الحمر فى دور المجموعات ببطولة دورى أبطال افريقيا.

ويحمل الاهلى الرقم القياسى فى عدد مرات الفوز بلقب دورى أبطال أفريقيا، برصيد 10 مرات، كما أنه تواجد ثلاث مرات على التوالى فى النسخ الأخيرة للبطولة، حيث توح باللقب مرتين 2020 و2021، وخسر اللقب الاخير فى 2022 لصالح الواد المغربى.

موعد مباراة الاهلى والقطن الكاميرونى فى دورى الابطال

يلتقى الاهلى مع القطن الكاميرونى فى السادسة من مساء غدا السبت 4ـ3ـ2023 على ستاد الاهلى والسلام، فى المباراة المؤجلة من الجولة الاولى بدور المجموعات ببطولة دورى لأبطال افريقيا، لتواجد الاهلى والمشاركة فى مونديال المغرب خلال فبراير 2023.

وفشل الاهلى فى تحقيق الفوز فى الجولتين الثانية والثالثة بدور المجموعات، أمام الهلال السودانى وصن داونز الجنوب افريقى، حيث خسر المارد الاحمر أمام بطل السودان فى أم درمان، وتعادل مع بطل جنوب افريقيا بهدفين لكل فريق على ستاد الاهلى والسلام.

القنوات الناقلة لمباراة الاهلى والقطن الكاميرونى فى دورى الابطال

تنقل مجموعة قنوات بى إن سبورت مباراة الاهلى والقطن الكاميرونى على أحدى قنواتها، لكونها الناقل الحصرى لمباريات البطولة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، كما تنقل قناة تايم سبورت المباراة عبر ترددها الأرضى.

تشكيل الاهلى المتوقع لمواجهة القطن الكاميرونى

محمد الشناوى فى حراسة المرمى

على معلول وياسر ابراهيم ومحمد عبدالمنعم أو رامى ربيعه ومحمد هانى فى الدفاع

حمدى فتحى وأليو ديانج ومروان عطية فى وسط الملعب

طاهر محمد طاهر وبيرسى تاو ومحمد شريف فى الهجوم

ترتيب مجموعة الاهلى قبل مواجهة القطن الكاميرونى

صن داونز الجنوب افريقى برصيد 7 نقاط من 3 مباريات

الهلال السودانى برصيد 6 نقاط من 3 مباريات

الاهلى المصرى برصيد 1 نقطة من مباراتين

القطن الكاميرونى برصيد 0 نقطة من نقطتين.

وتشهد صفوف الاهلى فى مباراة القطن الكاميرونى كلا من عمرو السولية وحسين الشحات وخالد عبدالفتاح ومحمود متولى للإصابات المتنوعة التى ضربت الفريق فى الأونة الأخيرة.