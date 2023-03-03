«القاهرة الإخبارية»: احتجاجات يونانية اعتراضًا على تراخي الحكومة مع أزمة القطارات

قال عبد الستار بركات، مراسل قناة “القاهرة الإخبارية”، إن اليونان تشهد اليوم تجمعًا لأعداد كبيرة من المتظاهرين احتجاجًا على سوء تعامل الحكومة مع السكك الحديدية، خاصة بعد حادث تصادم القطارين والذي أسفر عن وقوع 57 قتيلًا.

حادث القطار اليوناني

وأكد “بركات” خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن أغلب المتظاهرين هم من فئة الطلاب اللذين يرفعون شعار عدم التستر على جرائم الدولة فيما يخص التعامل مع حادث القطار الأخير.

وأضاف أن الشعب اليوناني لا يستعمل القطارات بشكل كبير، ولهذا الكوارث التي تحدث في السكك الحديدية ماهي إلا أخطاء بشرية في المقام الأول.

احتجاجات باليونان

وأشار إلى أن الشركة اليونانية منذ اللحظات الأولى للحادث قامت باعتقال ناظر المحطة الذي أعطي الضوء الأخضر بتحرك القطار، إضافة إلى الاستغناء عن وزير النقل اليوناني.

وذكر أن اليونان تبجث الآن، طرق الاعتماد على الأنظمة الرقمية في القطارات بدلاً من التعامل البشري.