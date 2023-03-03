السبت 04 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

حشيش وماريجوانا.. إحباط محاولات تهريب في مطار القاهرة

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

ضبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسى المدير العام، راكب أجنبي من اصل مصري بحوزته قطعة حشيش وكيس به نبات الماريجوانا وكمية من الشرائط المخدرة، وراكب بحوزته شرائط لعقاقير مخدرة، وموظفه حاولت الخروج بكمية من مستحضرات التجميل. 

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المحاولة الأولى كانت أثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من فيينا استوقف محمود محمد فتحي مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر احد الركاب اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه او ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية وبتفتيش حقائبة علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من أحمد مدحت فهمي مأمور الجمرك وطاهر خفاجي رئيس القسم واللذان تلاحظ لهما وجود عبوات دوائية داخل حقائب الراكب، قام إبراهيم عامر مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٣ بتكليف هيثم رجب مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما اسفر عن ضبط كمية من شرائط دوائية لعقار الترامادول المخدر بعدد ١٩ شريط تركيزات متنوعة باجمالي ١٩٠ قرص، وبالعرض علي احمد ابو بكر فؤاد مدير الجمرك كلف مأمور الجمرك باستكمال التفتيش اليدوي بدقة مما اسفر عن ضبط قطعة من مخدر الحشيش وكيس به نبات الماريجوانا المخدر.

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والحالة الثانية كانت بالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات بالمطار وأثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من دبلن حيث تم ضبط راكب مصري بحوزته ٢١٧ قرص و ١٩  كبسولة لعقاقير مخدرة تم الضبط بواسطة كل من أحمد عبد الواحد و عماد صلاح مأمورا الجمرك و جورج الفونس مدير الحركة المشرف على صالة الوصول و تامر قاسم مدير الجمرك. 

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والحالة الثالثة تم ضبط موظفه باحدي الشركات حاولت الخروج من الدائرة الجمركية وبحوزتها ٥٣ عبوة مستحضرات تجميل من ماركة عالمية غالية الثمن، تم الضبط بواسطة كل من الدكتور مؤمن حسن مأمور الجمرك و ميلاد رسمي و إبراهيم عامر مديرا الحركة في حضور محمد سيد أحمد رئيس القسم بادارة الامن الجمركي. 

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أمر الدكتور صابر عبد الحميد مدير الإدارة الثانية بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٤٦ لسنة ٢٠٢٣ ضد الراكب الاول كما امر الدكتور حسين عبدالله هيكل مدير الإدارة الرابعة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٤٤ لسنة ٢٠٢٣ ضد الراكب الثاني، وأمر احمد ابو بكر فؤاد مدير الإدارة الثانية بالانابة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٤٥ لسنة ٢٠٢٣ ضد الموظفة، وذلك بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي والذي احال الراكبين والموظفة للنيابة المختصة.

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رجال الجمارك الأقراص المخدررة مطار الغردقة محاولة تهريب مطار القاهرة الدولي الخط الأخضر شرائط لعقاقير مخدرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل المنيا

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