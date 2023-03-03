الجمعة 03 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

موعد تقديم النيابة العامة 2023

النيابة العامة
النيابة العامة

موعد تقديم النيابة العامة 2023.. تزايدت عمليات البحث عليها خلال الساعات الماضية عقب انتهاء صرف طلبات التعيين في وظيفة معاون نيابة عامة من الجنسين "ذكور وإناث" من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة دفعة 2022، وذلك اعتبارا من 25 فبراير الجاري وحتى 2 مارس 2023.

موعد تقديم النيابة العامة 2023

حدد الإعلان أن الفترة من 11 وحتى 21 مارس 2023 فترة تقديم الملفات إلى مكتب تعيينات أعضاء النيابة بدار القضاء العالي للتعيين في وظيفة معاون نيابة عامة "ذكور" من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة دفعة 2022.

كما حدد الإعلان صرف الملفات بالنسبة للإناث اعتبارا من يوم 4 مارس وحتى 9 مارس المقبل، فيما تم تحديد الفترة من 22 وحتى 30 مارس التقديم بالملفات وتقدم الملفات إلى مكتب تعيينات أعضاء النيابة بدار القضاء العالي.

ونبهت النيابة العامة في إعلانها على الحضور بالكمامة ولن تقبل الطلبات قبل أو بعد المواعيد المحددة بهذا الإعلان، ويسجل المتقدم البيانات إلكترونيا على موقع النيابة العامة.

شروط إعلان التعيين في النيابة العامة

اشترط الإعلان على أن يكون المتقدم حاصل على تقدير عام تراكمى جيد على الأقل، كما اشترط ألا يزيد المتقدم عن 30 عاما وفقا للشروط والمواعيد المبينة بموقع النيابة العامة، ولوحة الإعلانات بدار القضاء العالي وبمقار نيابات الاستئناف والنيابات الكلية والجدول المرفق بالملف.

موقع النيابة العامة.. استعلام عن مخالفات المرور مجانًا برقم اللوحة

الأوراق المطلوبة لسحب ملف التعيين في النيابة العامة

وعن الأوراق المطلوبة عند سحب الملف فتم تحديدها:

1- صورة بطاقة الرقم القومي للمرشح.

2- صورة المؤهل ويجوز سحب الملف بالإفادة موضح بها التقدير العام للمرشح.

وعقب سحب الملف يتم فتح الموقع الالكتروني الخاص بالنيابة العامة لمتابعة التقديم حتى أخر يوم لتقديم الملفات من هنا.

وعن البيانات المطلوبة على الموقع الإلكتروني بيانات المرشح حتى الدرجة الرابعة جميع البيانات تكتب على الموقع الإلكتروني، حيث بعد الانتهاء من التسجيل يتم طباعة الملف خمس نسخ تسلم مع باقي الأوراق المطلوبة.

أقرأ أيضاً 

اليوم.. آخر موعد لتلقي طلبات التعيين في وظيفة معاون نيابة دفعة 2022

موعد تقديم النيابة العامة 2023 شروط إعلان التعيين في النيابة العامة الأوراق المطلوبة لسحب ملف التعيين في النيابة العامة وظيفة معاون نيابة عامة طلبات التعيين

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل المنيا

الأكثر قراءة

موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2023

أهالي قرية الأعلام بالفيوم يشيعون جثمان محامي بعد التعدي عليه بطريقة وحشية

أسعار الذهب اليوم فى مصر عيار 21 بالمصنعية

موعد تقديم النيابة العامة 2023

تركيا: تحديد 214 ألف مبنى متضرر من الزلزال للهدم الفورى

نقل جثة شاب لمشرحة مستشفى مطاى عقب مصرعه أسفل عجلات القطار بالمنيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

مع وزراء خارجية العشرين

صفاء النجار

الليالى العامرة.. حكايات من دار الأوبرا المصرية «1-3»

مؤمن المحمدي

صالح عبد الحى

د. محمد عفيفي

فبراير القصير المكير «2-2»

ماجد حبته

المنيا القديمة.. والجديدة

خالد حريب

حرصًا على نقابة الأطباء

محمد عبدالعزيز

أولاً.. استمعوا لآخر المتحدثين

د هند جاد

قبضة يدى.. التى لن تستطيع تجاهلها

صور

الكابتن أحمد حسن يوجه الشكر للرئيس السيسى

الرئيس السيسى يتفقد مدرسة المتفوقين بالمنيا الجديدة

الرئيس السيسى يتفقد مكتبة «حياة كريمة» داخل مركز شباب المعصرة

محطة تل أبيب

المزيد

تصعيد مخطط.. نتنياهو وأجهزة الأمن الإسرائيلية يدفعون باتجاه معاقبة السلطة الفلسطينية

كابينت «متكال»

تصريح قاسٍ.. كيف تناولت إسرائيل بيان مصر بشأن قرية «حوارة»؟