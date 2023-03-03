موعد تقديم النيابة العامة 2023.. تزايدت عمليات البحث عليها خلال الساعات الماضية عقب انتهاء صرف طلبات التعيين في وظيفة معاون نيابة عامة من الجنسين "ذكور وإناث" من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة دفعة 2022، وذلك اعتبارا من 25 فبراير الجاري وحتى 2 مارس 2023.

موعد تقديم النيابة العامة 2023

حدد الإعلان أن الفترة من 11 وحتى 21 مارس 2023 فترة تقديم الملفات إلى مكتب تعيينات أعضاء النيابة بدار القضاء العالي للتعيين في وظيفة معاون نيابة عامة "ذكور" من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة دفعة 2022.

كما حدد الإعلان صرف الملفات بالنسبة للإناث اعتبارا من يوم 4 مارس وحتى 9 مارس المقبل، فيما تم تحديد الفترة من 22 وحتى 30 مارس التقديم بالملفات وتقدم الملفات إلى مكتب تعيينات أعضاء النيابة بدار القضاء العالي.

ونبهت النيابة العامة في إعلانها على الحضور بالكمامة ولن تقبل الطلبات قبل أو بعد المواعيد المحددة بهذا الإعلان، ويسجل المتقدم البيانات إلكترونيا على موقع النيابة العامة.

شروط إعلان التعيين في النيابة العامة

اشترط الإعلان على أن يكون المتقدم حاصل على تقدير عام تراكمى جيد على الأقل، كما اشترط ألا يزيد المتقدم عن 30 عاما وفقا للشروط والمواعيد المبينة بموقع النيابة العامة، ولوحة الإعلانات بدار القضاء العالي وبمقار نيابات الاستئناف والنيابات الكلية والجدول المرفق بالملف.

الأوراق المطلوبة لسحب ملف التعيين في النيابة العامة

وعن الأوراق المطلوبة عند سحب الملف فتم تحديدها:

1- صورة بطاقة الرقم القومي للمرشح.

2- صورة المؤهل ويجوز سحب الملف بالإفادة موضح بها التقدير العام للمرشح.

وعقب سحب الملف يتم فتح الموقع الالكتروني الخاص بالنيابة العامة لمتابعة التقديم حتى أخر يوم لتقديم الملفات ‏من هنا.

وعن البيانات المطلوبة على الموقع الإلكتروني بيانات المرشح حتى الدرجة الرابعة جميع البيانات تكتب على الموقع الإلكتروني، حيث بعد الانتهاء من التسجيل يتم طباعة الملف خمس نسخ تسلم مع باقي الأوراق المطلوبة.