مديرة مدرسة المتفوقين بالمنيا: نعتمد على تحويل أفكار الطلاب إلى مشروعات عملية

قالت هناء أحمد، مديرة مدرسة المتفوقين بالمنيا الجديدة، إن المدرسة ثانوي داخلي والتعليم بها قائم على المشروعات العملية التي يكون الطلاب أصحاب فكرتها الأساسية، مشيرة إلى أن أغلب المشروعات التي يقوم بها الطلاب داخل المدرسة مرتبطة بمشاكل المجتمع المصري من أجل وضع حلول منطقية لتلك الأزمات.

مدرسة المتفوقين

وأكدت مديرة مدرسة المتفوقين بالمنيا الجديدة، خلال لقائها عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن هذه المدرسة تضم شبابًا مصريًا واعدًا يسعى إلى حل الأزمات التي تواجه الدولة المصرية.

المنيا الجديدة

وأضافت أنها قامت بعرض فكرة إنشاء المدرسة على الرئيس عبدالفتاح السيسي، خاصة أن المنيا تضم عددًا كبيرًا من الطلاب المتفوقين ليس فقط على المستوى المحلي بل العالمي.

وأشارت إلى أنه يتم اختيار المدرسين بعد إجراء العديد من الاختبارات حتى يكون المعلم على نفس درجة القدرة العلمية التي يتمتع بها الطلاب داخل المدرسة.