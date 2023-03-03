الجمعة 03 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

أهالي قرية الأعلام بالفيوم يشيعون جثمان محامي بعد التعدي عليه بطريقة وحشية

جانب من الجنازة
جانب من الجنازة

شيع أهالي قرية الإعلام التابعة لمركز الفيوم، مساء اليوم الجمعة، جنازة محامي يُدعى سيد خلف، وذلك بعد التعدي عليه بطريقة وحشية أثناء جلوسه أمام منزله وسط أولاده وزوجته.

وتمت صلاة الجنازة عليه من مسجد النبراوي، ودفنه بمسقط رأسه بمقابر العائلة، وسط حشد كبير من أهالي القرية، وانهيار زوجته وأولاده.

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وتعود الواقعة عندما لقي محامي مصرعه، بطريقة مأساوية أمام أولاده وزوجته، على يد جاره، خرج جاره من المنزل وسدد له عدة ضربات بالفأس على رأسه ورقبته، وسط فزع زوجة المجني عليه التي استغاثت بأبنائها وبالجيران، فأمسكوا القاتل بينما كان المجني عليه قد لفظ أنفاسه الأخيرة.

وتبينّ من التحريات الأولية، أنّ المتهم كان دائم التعدي على والدته بالضرب، فيما تدخل المجني عليه عدة مرات لحماية الأم من بطش ابنها، فقرر الجاني الانتقام منه، وما أن رآه جالسًا أمام منزله، هاجمه وأنهى حياته.

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تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من  مركز شرطة الفيوم، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، بتلقيهم بلاغًا بمقتل شخص  في وضح النهار بطريقة بشعة على يد جاره، وذلك أمام منزله بقرية الإعلام بدائرة المركز.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.

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أهالي قرية الإعلام الفيوم يشيعون جثمان محامي التعدي عليه بطريقة وحشية أمام أولاده وزوجته

رئيس التحرير

وائل لطفي

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