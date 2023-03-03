بعد إهداره فرصًا بالجملة.. فيوتشر يكتفي بالحصول على نقطة أمام الإسماعيلي

اكتفى فريق فيوتشر بالتعادل السلبي أمام الإسماعيلي في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم ضمن منافسات الجولة 20 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وشهدت المباراة العديد من الفرص الضائعة من جانب فريق فيوتشر الذي أهدر أهدافًا مؤكدة خاصةً في الشوط الثاني.

ورفع فيوتشر رصيده عند 39 نقطة في المركز الثاني من 20 مباراة، كما حصل الإسماعيلي على النقطة 15 في المركز السادس عشر.

أحداث المباراة

الشوط الأول بدأ هادئا من جانب الفريقين ولمدة 20 دقيقة.

وشهدت الدقيقة 22 تسديدة من فراس شواط لاعب فريق الإسماعيلي من على حدود منطقة الجزاء مرت أعلى العارضة.

في الدقيقة 30 ركلة حرة لصالح فريق فيوتشر بالقرب من منطقة جزاء الإسماعيلي نفذها ناصر ماهر عن طريق تسديدة قوية ولكن كرته مرت أعلى العارضة.

في الدقيقة 41 كرة عرضية من محمد الشامي لاعب فريق الإسماعيلي من يمين منطقة الجزاء أبعدها جنش بشكل خاطيء فوصلت الكرة إلى فراس شواط فسدد كرة قوية ردت من لاعب فيوتشر عمر كمال.

بطاقة صفراء من نصيب محمود مرعي لاعب فريق فيوتشر بعد تدخل قوي على محمد حسن لاعب الإسماعيلي في منتصف الملعب.

ركلة حرة لصالح فريق الإسماعيلي بالقرب من منطقة جزاء فيوتشر جهة اليمين نفذها أحمد مدبولي عن طريق كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء ولكن أبعدها دفاع فيوتشر عن مناطق الخطورة.

في الدقيقة 77 كرة عرضية من جوزيف نجويم لاعب فريق فيوتشر من جهة اليسار قابلها كريم نيدفيد برأسية مرت بعيدة عن المرمى.

في الدقيقة 80 تسديدة من محمد فاروق لاعب فريق فيوتشر من على حدود منطقة الجزاء أمسك بها الحارس محمد فوزي من يسار مرماه.

العارضة حرمت فيوتشر من التقدم في الدقيقة 81 بعد تسديدة قوية من ناصر ماهر من على حدود منطقة الجزاء ردت من العارضة.

في الدقيقة 86 تسديدة من ناصر ماهر لاعب فريق فيوتشر من داخل منطقة الجزاء مرت أعلى العارضة.

في الدقيقة 89 كرة عرضية من جوزيف نجويم إلى داخل منطقة الجزاء قابلها علي الفيل برأسية من على حدود منطقة الــ 6 ياردات مرت أعلى العارضة.

