الجمعة 03 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وزيرة الثقافة تكرم 17 فنانًا فى ختام مهرجان سمبوزيوم أسوان الدولى للنحت

جانب من ختام المهرجان
جانب من ختام المهرجان

شهدت الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، ومحافظ أسوان اللواء أشرف عطية، مساء اليوم الجمعة، ختام مهرجان سمبوزيوم أسوان الدولى للنحت في دورته الـ27.

وشارك في الدورة الـ27 لمهرجان سمبوزيوم أسوان الدولى للنحت 17 فنانًا، منهم 4 فنانين أجانب من: إيطاليا وإسبانيا والسودان وفرنسا.

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وأجرت وزيرة الثقافة ومحافظ أسوان جولة لمشاهدة المنحوتات التى قام بها الفنانون المشاركون في سمبوزيوم أسوان الدولى للنحت.

كما شهدت فعاليات ختام مهرجان سمبوزيوم أسوان الدولى للنحت في دورته الـ27، تكريم جميع الفنانين المشاركين في المهرجان.

والتقطت وزيرة الثقافة ومحافظ أسوان صورة تذكارية برفقة الفنانين المكرمين المشاركين ضمن مهرجان أسوان الدولى للنحت في دورته الـ27.

وأهدى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، درع المحافظة لوزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلانى.

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الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة سمبوزيوم أسوان فعاليات مهرجان تكريم فنانين بختام مهرجان أسوان الدولى للمحت أسوان مهرجان سمبوزيوم أسوان الدولى للنحت

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل المنيا

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