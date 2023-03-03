غدًا.. حورية فرغلى تكشف تطورات حالتها الصحية وموعد عودتها لـ«مساء DMC»

تحل الفنانة حورية فرغلي، ضيفة على الإعلامية إيمان الحصري، في لقاء خاص ببرنامج "مساء dmc"، غدًا السبت في تمام التاسعة مساءً.

وتحكي حورية خلال اللقاء، عن كواليس رحلة علاجها التي استمرت لسنوات، وتكشف عن تطورات حالتها الصحية، وحقيقة تعرضها لأزمات ومواقف إنسانية صعبة، كما تكشف عن موعد عودتها للساحة الفنية.

وأثارت الفنانة حورية فرغلي، خلال الأيام القليلة الماضية، جدلًا كبيرًا بين متابعيها بعد تصريحات أعلنت خلالها عن تمنيها الموت بسبب تعرضها للتنمر، وعن إجرائها 27 عملية جراحية في أنفها.

وكان آخر أعمال حورية فرغلي المسلسل الإذاعي "آدم وحورية والعوالم الخفية" والذي أذيع عبر أثير إذاعة راديو مصر في رمضان الماضي.