الجمعة 03 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

أشرف رشاد يلتقي مختار جمعة وزير الأوقاف بديوان محافظة قنا

المهندس أشرف رشاد
المهندس أشرف رشاد في لقاء الدكتور محمد مختار جمعة

شارك المهندس أشرف رشاد، الأمين العام لحزب مستقبل وطن، في لقاء الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء أشرف الداودي محافظ قنا، وقيادات الدعوة ومديري إدارات الأوقاف.

جاء ذلك بديوان عام محافظة قنا، وفي إطار التواصل المستمر بين وزير الأوقاف والعاملين بالمديريات الإقليمية.

حضر اللقاء حازم عمر نائب المحافظ، د. حسن الصغير أمين عام هيئة كبار العلماء، وحسام حمودة سكرتير عام المحافظة، ومحمد أبو كريشة سكرتير عام مساعد المحافظة.

كما حضر الدكتور جابر طايع المستشار الديني للحزب، الدكتور نوح العيسوي رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، الدكتور ماهر جبر مدير أوقاف قنا والنائب حمدي سعد.

وذكر وزير الأوقاف، أنه لأول مرة بقنا سيقام ملتقى الفكر الإسلامي للوعاظ بمسجد سيدي عبدالرحيم القنائي عقب صلاة التراويح يوميًا.

كما شهد "رشاد" ووزير الأوقاف والمحافظ توزيع الدفعة الـ14 من لحوم الأوقاف بواقع 2 طن لحوم؛ ليصل إجمالي ما تم توزيعه 28 طن بقنا حتى الآن.

وثمن "رشاد" جهود الأوقاف في تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأكثر احتياجًا، وتحقيق التكافل الاجتماعي بين المواطنين.

كما شهد رشاد ووزير الأوقاف والمحافظ في افتتاح مسجدي ناصر والتوبة بعد ترميمها، وذلك في إطار خطة الوزارة لعمارة بيوت الله.

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المهندس ـأشرف رشاد مستقبل وطن محافظ قنا الأوقاف المديريات الإقليمية المحافظة محافظة قنا

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل المنيا

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