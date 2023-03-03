وصول طائرتين إماراتيتين إلى سوريا تحملان مساعدات للمتضررين من الزلزال

وصلت طائرتان إماراتيتان، اليوم الجمعة، إلى مطاري دمشق واللاذقية الدوليين محملتان بمساعدات إغاثية للمتضررين من الزلزال.

وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن الطائرة الإماراتية التي وصلت إلى مطار دمشق الدولي حملت على متنها 105 أطنان و720 كيلوغرامًا من المواد الغذائية والفرش والحرامات.

وإلى مطار اللاذقية الدولي وصلت طائرة مساعدات إماراتية للمتضررين من الزلزال، حيث أشار مدير المطار المهندس زياد الطويل لمراسلة سانا أن الطائرة حملت على متنها 26 طنًا من المساعدات الغذائية والإغاثية.