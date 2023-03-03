الجمعة 03 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وصول طائرتين إماراتيتين إلى سوريا تحملان مساعدات للمتضررين من الزلزال

جانب من الحدث
جانب من الحدث

وصلت طائرتان إماراتيتان، اليوم الجمعة، إلى مطاري دمشق واللاذقية الدوليين محملتان بمساعدات إغاثية للمتضررين من الزلزال.

وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن الطائرة الإماراتية التي وصلت إلى مطار دمشق الدولي حملت على متنها 105 أطنان و720 كيلوغرامًا من المواد الغذائية والفرش والحرامات.

وإلى مطار اللاذقية الدولي وصلت طائرة مساعدات إماراتية للمتضررين من الزلزال، حيث أشار مدير المطار المهندس زياد الطويل لمراسلة سانا أن الطائرة حملت على متنها 26 طنًا من المساعدات الغذائية والإغاثية.

دمشق واللاذقية مساعدات إغاثية الزلزال الطائرة الاماراتية مطار دمشق الدولي

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل المنيا

الأكثر قراءة

وفاة الدكتور محيى الغريب وزير المالية الأسبق

أحمد بدير: بالتوفيق للدكتور أشرف زكى والجميع ناجح فى انتخابات الممثلين (فيديو)

«كنت عايزه يقعد معانا علطول».. الطفل محمد: «مصدقتش نفسى لما الرئيس حضنى»

رامى إمام يشارك فى انتخابات الممثلين ويطمئن الجمهور على صحة «الزعيم»

حبس عاطل لاتهامه بتصنيع الأسلحة النارية فى الحوامدية

محمد محسن يُحيى حفلًا غنائيًا فى السعودية غدًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

صالح عبد الحى

د. محمد عفيفي

فبراير القصير المكير «2-2»

ماجد حبته

المنيا القديمة.. والجديدة

خالد حريب

حرصًا على نقابة الأطباء

محمد عبدالعزيز

أولاً.. استمعوا لآخر المتحدثين

د هند جاد

قبضة يدى.. التى لن تستطيع تجاهلها

خالد عكاشة

«المجتمعات الإلكترونية» تعزز من قوة اليمين المتطرف «3»

محمد العسيري

فوضى مسابقات مياه الشرب فى الصعيد

صور

الكابتن أحمد حسن يوجه الشكر للرئيس السيسى

الرئيس السيسى يتفقد مدرسة المتفوقين بالمنيا الجديدة

الرئيس السيسى يتفقد مكتبة «حياة كريمة» داخل مركز شباب المعصرة

محطة تل أبيب

المزيد

تصريح قاسٍ.. كيف تناولت إسرائيل بيان مصر بشأن قرية «حوارة»؟

مركز التخطيط الفلسطينى: تهديد الاحتلال باستهداف بلدة حوارة ليس بالأمر الجديد

«حوارة» وتهديدات الاحتلال.. «نقطة ساخنة» جديدة فى الصراع الفلسطينى الإسرائيلى