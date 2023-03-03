القبض على المتهم بسرقة طليق المطربة بوسى وإرغامه على توقيع إيصالات أمانة

تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على مسجل خطر يدعى كفتة الفوال، بتهمة التعدي على طليق المطربة بوسي، وإرغامه على التوقيع على إيصالات أمانة وشيكات في منطقة المقطم.

وتوصلت تحريات رجال المباحث حول الواقعة، إلى أن مرتكب الواقعة أحد الأشخاص شهير بـ"كفتة الفوال".

وبإعداد الأكمنة وتكثيف الجهود الأمنية تمكنت قوة أمنية من مباحث المقطم من إلقاء القبض على المتهم، وتم تحرير محضر بالواقعة، وعرضه على جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية.