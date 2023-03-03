الجمعة 03 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

القبض على المتهم بسرقة طليق المطربة بوسى وإرغامه على توقيع إيصالات أمانة

حبس
حبس

تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على مسجل خطر يدعى كفتة الفوال، بتهمة التعدي على طليق المطربة بوسي، وإرغامه على التوقيع على إيصالات أمانة وشيكات في منطقة المقطم.

وتوصلت تحريات رجال المباحث حول الواقعة، إلى أن مرتكب الواقعة أحد الأشخاص شهير بـ"كفتة الفوال".

وبإعداد الأكمنة وتكثيف الجهود الأمنية تمكنت قوة أمنية من مباحث المقطم من إلقاء القبض على المتهم، وتم تحرير محضر بالواقعة، وعرضه على جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية.

مسجل خطر كفتة الفوال طليق المطربة بوسي ايصالات أمانة منطقة المقطم

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل المنيا

الأكثر قراءة

مصريون فى الدوحة: القطريون يعشقون مصر وأهلها (صور)

فيفا يحرم الزمالك من القيد 3 فترات بسبب سيف الجزيرى

محافظ القليوبية يتفقد أعمال النظافة وإزالة الإشغالات بشبرا الخيمة والخصوص

«معلومات الوزراء»: الأهلى الأعلى قيمة سوقية إفريقيًا بـ29.55 مليون يورو

أشرف الصباغ: الحرب الروسية الأوكرانية دخلت إلى مستوى نوعى جديد تمامًا

برلمانى ألمانى: أهداف زيارة «شولتس» لأمريكا غير معروفة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

صالح عبد الحى

د. محمد عفيفي

فبراير القصير المكير «2-2»

ماجد حبته

المنيا القديمة.. والجديدة

خالد حريب

حرصًا على نقابة الأطباء

محمد عبدالعزيز

أولاً.. استمعوا لآخر المتحدثين

د هند جاد

قبضة يدى.. التى لن تستطيع تجاهلها

خالد عكاشة

«المجتمعات الإلكترونية» تعزز من قوة اليمين المتطرف «3»

محمد العسيري

فوضى مسابقات مياه الشرب فى الصعيد

صور

الكابتن أحمد حسن يوجه الشكر للرئيس السيسى

الرئيس السيسى يتفقد مدرسة المتفوقين بالمنيا الجديدة

الرئيس السيسى يتفقد مكتبة «حياة كريمة» داخل مركز شباب المعصرة

محطة تل أبيب

المزيد

مركز التخطيط الفلسطينى: تهديد الاحتلال باستهداف بلدة حوارة ليس بالأمر الجديد

«حوارة» وتهديدات الاحتلال.. «نقطة ساخنة» جديدة في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

فلسطين تطالب الولايات المتحدة بمنع سموتريتش من دخول أراضيها