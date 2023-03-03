الجمعة 03 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

برلمانى ألمانى: أهداف زيارة «شولتس» لأمريكا غير معروفة

الرئيس الأمريكى مع
الرئيس الأمريكى مع المستشار الألمانى

علّق برلماني ألماني، اليوم الجمعة، على زيارة المستشار الألماني أولاف شولتس، للولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدًا أن أهدافها غير معروفة.

وقال زعيم المعارضة "فريدريش ميرز"، من حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، إن الغرض من زيارة شولتس إلى واشنطن غير معروف لأي شخص في البرلمان.

وفى تصريحات صحفية، أضاف ميرز أنه لا يوجد أى شخص في البرلمان والجمهور الألماني يعرف سبب هذه الرحلة، وفقا لما نقلته وكالة نوفوستى.

وأكد ميرز ضرورة أن تكون هناك محادثات بانتظام مع الرئيس الأمريكي، متابعًا: "ولكن إذا كان يبدو أنه سيذهب الآن فجأة إلى واشنطن، فيجب طرح سؤال ما هو الغرض يجب أن يكون للاجتماع الشخصي سبب خاص أنا لا أعرف".

وأعرب البرلماني الألماني عن توقعاته بأن تتطرق المحادثات بين الرئيس الأمريكي جو بايدن والمستشار الألماني إلى إمداد أوكرانيا بالدبابات.

واستدرك "ميرز" تصريحاته، قائلا: "قبل أسابيع، قال المستشار إنه توصل إلى اتفاق تقوم بموجبه الحكومة الأمريكية أيضًا بتزويد أوكرانيا بدباباتها القتالية، الآن سمعنا من المستشار الأمني ​​للرئيس الأمريكي في مقابلة تليفزيونية أن هذا ليس هو الحال في في الوقت الحالي".

وأكد "ميرز" أن هناك عددًا من التناقضات بين برلين وواشنطن.

برلماني ألماني المستشار الألماني أولاف شولتس حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي واشنطن

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وائل لطفي

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برلمانى ألمانى: أهداف زيارة «شولتس» لأمريكا غير معروفة

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