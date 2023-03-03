إزالة وإيقاف 8 حالات تعد ومخالفات بناء خلال حملات بقرى المنيا

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة وإيقاف مخالفات البناء العشوائي بدون ترخيص، وتمكنت من إزالة وإيقاف 8 حالات تعد ومخالفات بناء بالقري التابعة لها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال التعديات والمخالفات ومرتكبيها.

وقال اللواء هاني بدوي رئيس مركز ومدينة المنيا، أن قسم التنظيم التابع للوحدة المحلية لقرية البرجاية رصد 5 حالات تعدي لبناء مخالف بدون ترخيص بعزبة الإصلاح ودماريس وتم التحفظ على الأدوات والمعدات المستخدمة في البناء وذلك بحضور مصطفى الدبيكي نائب رئيس المركز والمدينة ومصطفى الشريف رئيس الوحدة المحلية بالقرية.

كما تم إيقاف أعمال تشوين مواد البناء والتحفظ على الونش بعزبة كامل عوض وتحرير محضر بذلك، وتمكنت الوحدة المحلية أيضا من إيقاف شدة خشبية داخل الحيز العمراني لبناء مخالف بدون ترخيص وتم التحفظ على الأدوات المستخدمة وتحرير محاضر مختلفة حيال المخالفين، حفاظا على هيبة الدولة الاسترداد حقوق الشعب.

من جانبهن قال عصام معبد رئيس الوحدة المحلية بقرية بني محمد سلطان، أن الوحدة المحلية بقرية بني محمد سلطان وأجهزتها التنفيذية تمكنت، من رصد وردم حفر أساس بقرية منشأة الحواصلية على مساحة 12 سهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف للقانون لمنع انتشار العشوائيات بحضور دكتور عبد الظاهر حسن نائب رئيس مركز ومدينه المنيا وقسم التنظيم ووحدة المتغيرات المكانية

وأكد رئيس المركز والمدينة أن هذه الحملات تأتي تنفيذا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، مشيرا إلي أنه شدد على رؤساء الأحياء والمجالس المحلية بالقري بضرورة التعاون مع الجهات المعنية لرصد كافة حالات التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وغيرها من ممتلكات الدولة ومخالفات البناء العشوائي بدون ترخيص واحالة المخالفين للنيابة العامة تطبيقا لقرارات الوزارية.

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