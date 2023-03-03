الجمعة 03 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وزير الأوقاف ومحافظ قنا يشهدان نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد القنائى

وزير الاوقاف
وزير الاوقاف

شهد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء أشرف الداودي محافظ قنا البث المباشر لشعائر صلاة الجمعة على القناة الأولى للتليفزيون المصري بمسجد العارف بالله سيدي عبدالرحيم القنائي، وذلك تزامنًا مع الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة. 

 جاء ذلك بحضور المهندس أشرف رشاد الشريف نائب رئيس حزب مستقبل وطن وزعيم الأغلبية بمجلس النواب، والدكتور حازم عمر نائب المحافظ، والدكتور حسن صلاح الصغير أمين عام هيئة كبار العلماء، والدكتور يوسف غرباوى رئيس جامعة جنوب الوادي، وحسام حمودة سكرتير عام المحافظة، ومحمد صلاح أبوكريشة سكرتير عام مساعد المحافظة، والدكتور جابر طايع المستشار الديني للحزب رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف الأسبق، والدكتور نوح العيسوي رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والدكتور ماهر جبر مدير مديرية أوقاف قنا، والنائب مصطفي محمود والنائب محمد أحمد الجبلاوي والنائب حمدي سعد أعضاء مجلس النواب، والنائب أحمد عبدالماجد الأحمر والنائب محمد كمال موسى عضوي مجلس الشيوخ.  

وألقى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، خطبة صلاة الجمعة تحت عنوان "الاستجابة لله ورسوله"، حيث قال إنَّ المتأملَ في القرآنِ الكريمِ يجدُ دعوةً صريحةً للحياةِ السعيدةِ الطيبةِ، والنجاةَ في الدنيا والآخرةِ، بالاستجابةِ للهِ تعالى ورسولهِ صلي الله عليه وسلم، وأنَّ الاستجابةَ شأنُ الأنبياءِ المصطفين والملائكةِ المقربين. 

- الإعراض عن أمرِ اللهِ وعدم الاستجابةِ لهُ مِن أبرزِ صفاتِ المنافقين


وأضاف وزير الأوقاف أنه لا شكَّ أنَّ الإعراضَ عن أمرِ اللهِ (عزَّ وجلَّ)، وعدمَ الاستجابةِ لهُ مِن أبرزِ صفاتِ المنافقين، أمَّا المؤمنونَ الصادقونَ فقد ذكرَهُم اللهُ (عزَّ وجلَّ) في مقامِ المدحِ والثناءِ لاستجابتهم للهِ سبحانَهُ بفعلِ أوامرِهِ واجتنابِ نواهيهِ، ولقد أكرمَ الحقُّ سبحانَهُ أهلَ الاستجابةِ للهِ ورسولهِ الكريم بالمغفرةِ التامةِ، والنجاةِ والجنةِ يومَ القيامةِ.

وقدم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، التهنئة لأهالي محافظة قنا بالعيد القومي للمحافظة، سائلًا الله عز وجل أن يجعله عيدًا مباركًا عليهم، مضيفًا أن هذا اليوم الوطني يأتي مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، مؤكدًا أن وزارة الأوقاف ستبذل كل جهدها لاستقبال الشهر الفضيل بإعداد بيوت الله عز وجل للمصلين مع إقامة ملتقيات فكرية، منها الملتقى الفكري للعلماء والأئمة في مسجد سيدي عبدالرحيم القنائي يوميًا عقب صلاة التراويح، وملتقى آخر يوميًا بهذا المسجد للواعظات بعد صلاة الظهر. 

الاحتفال بالعيد القومي الاحتفال بالعيد الدكتور يوسف غرباوي الدكتور محمد مختار جمعة وزير الدكتور محمد مختار جمعة القطاع الديني بوزارة الأوقاف

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل المنيا

الأكثر قراءة

«سكن لكل المصريين».. تفاصيل أكبر مشروع عمرانى بشمال الصعيد فى المنيا الجديدة

ضبط 123 ألف لتر سولار قبل الاتجار بها فى السوق السوداء بالشرقية

شكرى وإبرارد يعربان عن تطلعهما للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية بين مصر والمكسيك

«تموين الإسكندرية» تشن حملات رقابية مكبرة على الأسواق والمخابز

جهود أمنية لكشف لغز العثور على جثة شاب داخل أحد المصارف بالبحيرة

موجة حارة و«هبّات رياح».. تفاصيل طقس غدٍ السبت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

صالح عبد الحى

د. محمد عفيفي

فبراير القصير المكير «2-2»

ماجد حبته

المنيا القديمة.. والجديدة

خالد حريب

حرصًا على نقابة الأطباء

محمد عبدالعزيز

أولاً.. استمعوا لآخر المتحدثين

د هند جاد

قبضة يدى.. التى لن تستطيع تجاهلها

خالد عكاشة

«المجتمعات الإلكترونية» تعزز من قوة اليمين المتطرف «3»

محمد العسيري

فوضى مسابقات مياه الشرب فى الصعيد

صور

الكابتن أحمد حسن يوجه الشكر للرئيس السيسى

الرئيس السيسى يتفقد مدرسة المتفوقين بالمنيا الجديدة

الرئيس السيسى يتفقد مكتبة «حياة كريمة» داخل مركز شباب المعصرة

محطة تل أبيب

المزيد

مركز التخطيط الفلسطيني: تهديد الاحتلال باستهداف بلدة حوارة ليس بالأمر الجديد

«حوارة» وتهديدات الاحتلال.. «نقطة ساخنة» جديدة في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

فلسطين تطالب الولايات المتحدة بمنع سموتريتش من دخول أراضيها