وزير الأوقاف ومحافظ قنا يشهدان نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد القنائى

شهد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء أشرف الداودي محافظ قنا البث المباشر لشعائر صلاة الجمعة على القناة الأولى للتليفزيون المصري بمسجد العارف بالله سيدي عبدالرحيم القنائي، وذلك تزامنًا مع الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة.

جاء ذلك بحضور المهندس أشرف رشاد الشريف نائب رئيس حزب مستقبل وطن وزعيم الأغلبية بمجلس النواب، والدكتور حازم عمر نائب المحافظ، والدكتور حسن صلاح الصغير أمين عام هيئة كبار العلماء، والدكتور يوسف غرباوى رئيس جامعة جنوب الوادي، وحسام حمودة سكرتير عام المحافظة، ومحمد صلاح أبوكريشة سكرتير عام مساعد المحافظة، والدكتور جابر طايع المستشار الديني للحزب رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف الأسبق، والدكتور نوح العيسوي رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والدكتور ماهر جبر مدير مديرية أوقاف قنا، والنائب مصطفي محمود والنائب محمد أحمد الجبلاوي والنائب حمدي سعد أعضاء مجلس النواب، والنائب أحمد عبدالماجد الأحمر والنائب محمد كمال موسى عضوي مجلس الشيوخ.

وألقى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، خطبة صلاة الجمعة تحت عنوان "الاستجابة لله ورسوله"، حيث قال إنَّ المتأملَ في القرآنِ الكريمِ يجدُ دعوةً صريحةً للحياةِ السعيدةِ الطيبةِ، والنجاةَ في الدنيا والآخرةِ، بالاستجابةِ للهِ تعالى ورسولهِ صلي الله عليه وسلم، وأنَّ الاستجابةَ شأنُ الأنبياءِ المصطفين والملائكةِ المقربين.

- الإعراض عن أمرِ اللهِ وعدم الاستجابةِ لهُ مِن أبرزِ صفاتِ المنافقين



وأضاف وزير الأوقاف أنه لا شكَّ أنَّ الإعراضَ عن أمرِ اللهِ (عزَّ وجلَّ)، وعدمَ الاستجابةِ لهُ مِن أبرزِ صفاتِ المنافقين، أمَّا المؤمنونَ الصادقونَ فقد ذكرَهُم اللهُ (عزَّ وجلَّ) في مقامِ المدحِ والثناءِ لاستجابتهم للهِ سبحانَهُ بفعلِ أوامرِهِ واجتنابِ نواهيهِ، ولقد أكرمَ الحقُّ سبحانَهُ أهلَ الاستجابةِ للهِ ورسولهِ الكريم بالمغفرةِ التامةِ، والنجاةِ والجنةِ يومَ القيامةِ.

وقدم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، التهنئة لأهالي محافظة قنا بالعيد القومي للمحافظة، سائلًا الله عز وجل أن يجعله عيدًا مباركًا عليهم، مضيفًا أن هذا اليوم الوطني يأتي مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، مؤكدًا أن وزارة الأوقاف ستبذل كل جهدها لاستقبال الشهر الفضيل بإعداد بيوت الله عز وجل للمصلين مع إقامة ملتقيات فكرية، منها الملتقى الفكري للعلماء والأئمة في مسجد سيدي عبدالرحيم القنائي يوميًا عقب صلاة التراويح، وملتقى آخر يوميًا بهذا المسجد للواعظات بعد صلاة الظهر.