موجة حارة و«هبّات رياح».. تفاصيل طقس غدٍ السبت

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا يوم السبت 4 مارس 2023 بالمحافظات.

وتوقعت الأرصاد الجوية تعرض البلاد لموجة حارة سريعة وارتفاع طفيف في درجات الحرارة بداية من غدٍ السبت تصل ذروته يوم الأحد المقبل، وسط هبات قوية الرياح تصل سرعتها إلى 75 ك/ م في الساعة على شرق القاهرة، وأقل حدة على باقي القاهرة والجيزة مع إثارة للرمال والأتربة يوم الأحد.

وحذر خبراء الأرصاد الجوية من تخفيف الملابس رغم ارتفاع درجات الحرارة الفترة المقبلة، حيث تتعرض البلاد لفترة تقلبات الطقس وستنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على شمال البلاد حتي شمال الصعيد.

وتوقعت خرائط الطقس انخفاضًا طفيفًا في درجات الحرارة اليوم الجمعة، بينما تعاود الارتفاع من جديد غدًا السبت، وتسجل ذروتها يوم الأحد القادم على كل الأنحاء.

ومن المتوقع أن يشهد الطقس يوم الإثنين المقبل انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، فيما تستمر الأجواء الحارة على جنوب البلاد.

توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا السبت 4 مارس بالمحافظات

شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 16.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 26 والصغرى 14.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 15.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 33 والصغرى 14.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 16.