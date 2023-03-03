مها نصار تتزوج أحمد صلاح حسنى وتنتظر عودته من الحرب فى «سوق الكانتو»

كشفت الفنانة مها نصار تفاصيل جديدة حول مشاركتها في مسلسل "سوق الكانتو" المقرر عرضه حصرياً على قناة DMC في شهر رمضان المقبل، موضحة أن شخصية فاطمة التي تجسدها في الأحداث تمر بالعديد من التحولات والمواقف الصعبة، اذ أنها متزوجة من صالح "أحمد صلاح حسنى" وهو شقيق طه "أمير كرارة" ويعيش الكل في منزل جد العائلة، وتنتظر فاطمة عودة زوجها من الحرب.

مسلسل "سوق الكانتو" تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة أمير كرارة، مي عز الدين، فتحي عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوي، شيرين، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامى، شريف ادريس وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداث العمل في إطار شعبى قبل 100 عام وتحديداً سنة 1920 داخل سوق البالة بوسط البلد.



وتصور مها نصار في نفس الوقت دورها في مسلسل "تحت الوصاية" المكون من 15 حلقة، وتجسد في أحداثه شخصية شقيقة منى زكى، والعمل تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير وإنتاج ميديا هب سعدى- جوهر، ويشارك في البطولة دياب، أحمد خالد صالح، نهى عابدين، مها نصار، ثراء جبيل، رشدي الشامي، خالد كمال، محمد عبد العظيم وعدد آخر من الفنانين، ويناقش العمل قانون الوصاية بعد وفاة الأب أو الزوج.



وفى سياق آخر تواصل مها نصار تصوير مشاهدها في مسلسل "ضرب نار" مع النجمة ياسمين عبد العزيز والذي تجسد فيه شخصية "سحر" الصديقة المقربة لـ"مهرة" التي تجسدها ياسمين عبد العزيز ويعيشان سوياً فى شبرا ويواجهان العديد من المواقف، والعمل يشارك في بطولته ماجد المصري، مها نصار، سهير المرشدى، دنيا المصري، هدى الأتربى، أحمد غزى، ايمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدي وآخرين، وتأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى.