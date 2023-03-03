الجمعة 03 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

برلمانية تثمن توجيهات الرئيس السيسى برفع الأعباء عن المواطنين قبل رمضان

النائبة مايسة عطوة
النائبة مايسة عطوة

ثمنت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بزيادة الأجور والمعاشات، مشيرة إلى أنها تأتي في إطار دعم الحماية الاجتماعية للمواطنين في ظل الظروف الحالية الصعبة.

وتابعت عطوة، في بيان صادر عنها، أن هذه القرارات والتي أصدرها أمس الخميس، خلال افتتاح عدد من مشروعات التنمية بمدينة المنيا الجديدة، دليل قاطع على الاهتمام بحقوق الإنسان وتوفير حياة كريمة للمواطنين  بالتزامن مع التضخم الذي ضرب دول العالم ومنها مصر.

وأكدت عضو مجلس النواب أن توقيت هذه القرارات في غاية الأهمية تزامنًا مع قرب حلول شهر رمضان المبارك والذي يفرض عددًا من الأعباء المالية. 

حزمة عاجلة لتحسين الدخول

وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، عدة قرارات لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا، وجاءت تفصيلًا كالتالي:

- بالنسبة للدرجة السادسة وما يعادلها لتكون بقيمة 3500 جنيه شهريًا.

- بالنسبة للدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها لتكون بقيمة 5000 جنيه شهريًا.

- بالنسبة لحاملي درجة الماجستير من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 6000 جنيه شهريًا.

- بالنسبة لحاملي درجة الدكتوراه من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 7000 جنيه شهريًا.

- زيادة المعاشات المُنصرفة لأصحابها والمستفيدين عنهم لتكون بنسبة 15% اعتبارًا من أول أبريل 2023.

- رفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي من 24 ألف جنيه ليكون بقيمة 30 ألف جنيه سنويًا اعتبارًا من أول أبريل 2023.

- زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة بنسبة ٢٥٪؜ شهريًا، اعتبارًا من أول أبريل ٢٠٢٣.

عضو مجلس النواب الرئيس عبد الفتاح السيسي الأجور والمعاشات الحماية الاجتماعية النائبة مايسة عطوة الخميس مدينة المنيا الجديدة مصر

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رسائل المنيا

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