البرلمان العربى يطالب المجتمع الدولى بالتدخل لوقف عنف الاحتلال ضد الفلسطينيين

أعرب البرلمان العربى عن استهجانه واستنكاره الشديدين للتصريحات العنصرية التحريضية الصادرة لوزراء حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة، والداعية إلى تدمير بلدة حوارة جنوب نابلس، والقرارات الصادرة بإنزال حكم الإعدام بحق أسرى فلسطينيين، وقانون سحب الجنسية من الأسرى الفلسطينيين وإبعادهم الذي صدر منذ أيام، في خطوات متلاحقة وغير مسبوقة وخطيرة تهدد عملية السلام وتقوض حل الدولتين.

وطالب البرلمان العربى المجتمع الدولي ومجلس الأمن، والإدارة الأمريكية بالتدخل الفوري والعاجل للضغط على سلطة الاحتلال الإسرائيلي لوقف عنف وتحريض حكومة اليمين المتطرفة بحق أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل، ووقف الخطوات الأحادية التي تقوض حل الدولتين، والإجراءات الاستفزازية التي تدفع نحو مزيد من التوتر وتفجر العنف في المنطقة، وضرورة إنهاء حملات التصعيد من قبل حكومة اليمين المتطرف وميليشيات المستوطنين.

وجدد البرلمان العربى مطالبته الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان، بالعمل على توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني بشكل عاجل، وتحديدا أمام سلسلة القوانين العنصرية التى يسنها الكنيست الإسرائيلي ضد المواطنين الفلسطينيين، والتحريضات الفجة اللامسؤولة الصادرة من وزراء متطرفين في حكومة اليمين المتطرفة، والتي تحض على الكراهية وتزيد الاحتقان وتسهم في زيادة وتيرة اعتداءات ميليشيات المستوطنين بحق المواطنين الفلسطينيين العزل.

وفي وقت سابق، أكد عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، رئيس مجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان، أهمية تعزيز التعاون، وتنسيق الجهود للأذرع الأربع لحقوق الإنسان في إطار منظومة الجامعة العربية ممثلة في لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان واللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان والمرصد العربي لحقوق الإنسان إدارات حقوق الإنسان بوزارت الداخلية العربية لتعزيز حقوق الإنسان في الدول العربية في ظل التحديات الراهنة التي يواجهها عالمنا العربي، إيماناً من المرصد بأهمية بنهج العمل وبضرورة تضافر هذه الجهود تحقيقا للإرادة العربية الجماعية.