ضبط 130 طربة حشيش بقيمة مليون جنيه فى رأس سدر

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، نشاط اثنين من العناصر الإجرامية، تخصصا في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهما بدائرة قسم شرطة (رأس سدر) بمديرية أمن جنوب سيناء.

وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطني- الأمن العام- الأمن المركزي) والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة ومديرية أمن جنوب سيناء، تم استهدافهما وضبطهما على النحو التالي: ضبط (عنصر إجرامي- مقيم بدائرة قسم شرطة رأس سدر) حال استقلاله سيارة بمحل مسكنه، وبحوزته (100 طربة لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلوجرامات- مبلغ مالى- هاتف محمول).

وضبط (عنصر إجرامي- له معلومات جنائية- مقيم بدائرة قسم شرطة رأس سدر) حال استقلاله سيارة بمحل مسكنه، وبحوزته (30 طربة لمخدر الحشيش وزنت 3 كيلوجرامات- مبلغ مالى- هاتف محمول).

وبمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ(910,000 ألف جنيه تقريبًا)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.