الجمعة 03 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 130 طربة حشيش بقيمة مليون جنيه فى رأس سدر

الحشيش
الحشيش

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، نشاط اثنين من العناصر الإجرامية، تخصصا في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهما بدائرة قسم شرطة (رأس سدر) بمديرية أمن جنوب سيناء.

وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطني- الأمن العام- الأمن المركزي) والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة ومديرية أمن جنوب سيناء، تم استهدافهما وضبطهما على النحو التالي: ضبط (عنصر إجرامي- مقيم بدائرة قسم شرطة رأس سدر) حال استقلاله سيارة بمحل مسكنه، وبحوزته (100 طربة لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلوجرامات- مبلغ مالى- هاتف محمول).

وضبط (عنصر إجرامي- له معلومات جنائية- مقيم بدائرة قسم شرطة رأس سدر) حال استقلاله سيارة بمحل مسكنه، وبحوزته (30 طربة لمخدر الحشيش وزنت 3 كيلوجرامات- مبلغ مالى- هاتف محمول). 

وبمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ(910,000 ألف جنيه تقريبًا)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

100 طربة لمخدر الحشيش الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الاتجار بالمواد المخدرة الأسلحة والذخائر غير المرخصة الأمن الوطنى – أمن جنوب سيناء

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل المنيا

الأكثر قراءة

«التخطيط»: 4.7 مليار جنيه لتنفيذ 277 مشروعًا تنمويًا فى قنا

لافروف يبحث مع نظيره الأرمينى تطبيع العلاقات الأرمينية الأذربيجانية

كشف لغز تعدى 4 على مواطن فى الجيزة

وزير قطاع الأعمال: مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات لإنتاج الأمونيا الخضراء والهيدروجين

«صحة الغربية» تبدأ تشغيل التجريبي لوحدة بنا أبو صير بسمنود

«مصايف الإسكندرية»: عودة الأمواج لطبيعتها بعد أيام من انحسار مياه البحر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

فبراير القصير المكير «2-2»

ماجد حبته

المنيا القديمة.. والجديدة

خالد حريب

حرصًا على نقابة الأطباء

محمد عبدالعزيز

استمعوا لآخر المتحدثين

د هند جاد

قبضة يدى.. التى لن تستطيع تجاهلها

خالد عكاشة

«المجتمعات الإلكترونية» تعزز من قوة اليمين المتطرف «3»

محمد العسيري

فوضى مسابقات مياه الشرب فى الصعيد

ماجد حبته

ترفيع العلاقات مع المجر

صور

الكابتن أحمد حسن يوجه الشكر للرئيس السيسى

الرئيس السيسى يتفقد مدرسة المتفوقين بالمنيا الجديدة

الرئيس السيسى يتفقد مكتبة «حياة كريمة» داخل مركز شباب المعصرة

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تطالب الولايات المتحدة بمنع سموتريتش من دخول أراضيها

مصر تدين تصريحات وزير إسرائيلى: تحريض خطير ويفتقر للمسئولية

وزير الخارجية ونظيره البريطاني يبحثان التطورات في الأراضى المحتلة