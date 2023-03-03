ارتكبوا 3 حوادث.. ضبط عصابة الشرطة المزيفة في الشروق

نجح رجال مباحث القاهرة برئاسة اللواء محمد عبدالله، مدير الإدارة العامة للمباحث، في ضبط تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "انتحال صفة".

وتلقى العميد خالد سيف، مفتش مباحث بدر والشروق، إخطارًا من المقدم أحمد عويس، رئيس مباحث قسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة، ببلاغ من (شخصين) بأنهما حال سيرهما بطريق الإسماعيلية الصحراوي بدائرة القسم، فوجئا بسيارة "بدون لوحات معدنية"، يستقلها عدد (4 أشخاص) قاموا باستيقافهما، وأدعوا بأنهم "رجال شرطة" وطلبوا تراخيص السيارة وعقب ذلك قاموا بتفتيش السيارة واستولوا منها على "مبلغ مالى - هاتف محمول" وتراخيص السيارة.

تم تشكيل فريق بحث مكبر بقيادة كلا من الرائد كريم علام والرائد عمرو أشرف معاوني مباحث الشروق، بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة(4 أشخاص " لإثنين منهم معلومات جنائية"، مقيمين بمحافظة القليوبية).

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية تم إستهدافهم وأمكن ضبط إثنين منهم وتبين ضبط الأثنين الآخرين على ذمة قضية أخرى، وبحوزتهم (كارنيةخاص بإحدى الجهات "مزور " - هاتف محمول - طبنجة ، عدد من الطلقات لذات العيار - مبلغ مالى).

وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المٌشار إليه بأسلوب "إنتحال الصفة"،كما أقروا بتكوينهم تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "إنتحال صفة" ، وأقرا بارتكابهم (۳) واقعة سرقة بذات الأسلوب، وأقر أحدهم بقيامه بإصطناع الكارنية المضبوط بحوزته بإستخدام برامج "الفوتو شوب" وإسكانر وطابعة بأحدى المطابع بمحافظة القليوبية، وبإستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المتهمين، وإتهموهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.