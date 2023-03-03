رسميا.. الادعاء العام الفرنسي يوجه تهمة الاغتصاب لأشرف حكيمي

أعلن مكتب الادعاء العام الفرنسي، اليوم الجمعة، توجيه تهمة الاغتصاب بشكل رسمي، لأشرف حكيمي ظهير أيمن منتخب المغرب وفريق باريس سان جيرمان الفرنسي.

وتلقت الشرطة الفرنسية يوم الاثنين الماضي، اعترافًا من فتاة تبلغ من العمر 24 عامًا، بتعرضها للاغتصاب من أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، لكن تقارير صحفية أكدت بأنها رفضت تقديم شكوى ضد اللاعب الدولي المغربي.

وجاء أول رد من اللاعب عن طريق فاني كولين محامي اللاعب في تصريحات لصحيفة “ لو باريسيان” الفرنسية وقال: "الاتهامات باطلة، هو يشعر بالهدوء وينتظر العدالة وظهور الحقيقة".

- تفاصيل الاتهام

وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية، نقلًا عن مكتب الادعاء العام، بأنه تم توجيه تهمة الاغتصاب لأشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان، أمس الخميس.

وقال مكتب الادعاء العام الفرنسي، أن امرأة تبلغ من العمر 24 عامًا، اتهمت أشرف حكيمي باغتصابها، يوم السبت 25 فبراير، في منزله بحي بولوني بيلانكور، في الضواحي الغربية للعاصمة الفرنسية باريس.

وبذلك أصبح أشرف حكيمي تحت سيطرة العدالة، في انتظار موعد جلسات التحقيق مع لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي.

وتواجد أشرف حكيمي في حفل جوائز “ ذا بيست” للأفضل في العالم، والذي نظمه الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، في العاصمة الفرنسية باريس.

وجاء أشرف حكيمي في التشكيل المثالي لعام 2022، من قبل جمعية اللاعبين المحترفين “ فيفبرو”.

وقاد أشرف حكيمي منتخب بلاده المغرب، لتحقيق إنجاز تاريخي، باحتلال المركز الرابع في بطولة كأس العالم 2022 بقطر.