الجمعة 03 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

رسميا.. الادعاء العام الفرنسي يوجه تهمة الاغتصاب لأشرف حكيمي

أشرف حكيمي
أشرف حكيمي

أعلن مكتب الادعاء العام الفرنسي، اليوم الجمعة، توجيه تهمة الاغتصاب بشكل رسمي، لأشرف حكيمي ظهير أيمن منتخب المغرب وفريق باريس سان جيرمان الفرنسي.

وتلقت الشرطة الفرنسية يوم الاثنين الماضي، اعترافًا من فتاة تبلغ من العمر 24 عامًا، بتعرضها للاغتصاب من أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، لكن تقارير صحفية أكدت بأنها رفضت تقديم شكوى ضد اللاعب الدولي المغربي.

وجاء أول رد من اللاعب عن طريق فاني كولين محامي اللاعب في تصريحات لصحيفة “ لو باريسيان” الفرنسية وقال: "الاتهامات باطلة، هو يشعر بالهدوء وينتظر العدالة وظهور الحقيقة". 

- تفاصيل الاتهام 

وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية، نقلًا عن مكتب الادعاء العام، بأنه تم توجيه تهمة الاغتصاب لأشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان، أمس الخميس.

وقال مكتب الادعاء العام الفرنسي، أن امرأة تبلغ من العمر 24 عامًا، اتهمت أشرف حكيمي باغتصابها، يوم السبت 25 فبراير، في منزله بحي بولوني بيلانكور، في الضواحي الغربية للعاصمة الفرنسية باريس.

وبذلك أصبح أشرف حكيمي تحت سيطرة العدالة، في انتظار موعد جلسات التحقيق مع لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي.

وتواجد أشرف حكيمي في حفل جوائز “ ذا بيست” للأفضل في العالم، والذي نظمه الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، في العاصمة الفرنسية باريس.

وجاء أشرف حكيمي في التشكيل المثالي لعام 2022، من قبل جمعية اللاعبين المحترفين “ فيفبرو”.

وقاد أشرف حكيمي منتخب بلاده المغرب، لتحقيق إنجاز تاريخي، باحتلال المركز الرابع في بطولة كأس العالم 2022 بقطر.

الإدعاء العام الفرنسي أشرف حكيمي حكيمي باريس سان جيرمان المغرب تهمة الاغتصاب

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل المنيا

الأكثر قراءة

«التخطيط»: 4.7 مليار جنيه لتنفيذ 277 مشروعًا تنمويًا فى قنا

لافروف يبحث مع نظيره الأرمينى تطبيع العلاقات الأرمينية الأذربيجانية

«صحة الغربية» تبدأ تشغيل التجريبي لوحدة بنا أبو صير بسمنود

«التخطيط القومى» يناقش تنمية الصادرات المصرية للأسواق الإفريقية

بعد الزيادة.. مواعيد عمل مكاتب البريد في رمضان 2023

كشف لغز تعدى 4 على مواطن فى الجيزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

فبراير القصير المكير «2-2»

ماجد حبته

المنيا القديمة.. والجديدة

خالد حريب

حرصًا على نقابة الأطباء

محمد عبدالعزيز

استمعوا لآخر المتحدثين

د هند جاد

قبضة يدى.. التى لن تستطيع تجاهلها

خالد عكاشة

«المجتمعات الإلكترونية» تعزز من قوة اليمين المتطرف «3»

محمد العسيري

فوضى مسابقات مياه الشرب فى الصعيد

ماجد حبته

ترفيع العلاقات مع المجر

صور

الكابتن أحمد حسن يوجه الشكر للرئيس السيسى

الرئيس السيسى يتفقد مدرسة المتفوقين بالمنيا الجديدة

الرئيس السيسى يتفقد مكتبة «حياة كريمة» داخل مركز شباب المعصرة

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تطالب الولايات المتحدة بمنع سموتريتش من دخول أراضيها

مصر تدين تصريحات وزير إسرائيلى: تحريض خطير ويفتقر للمسئولية

وزير الخارجية ونظيره البريطاني يبحثان التطورات في الأراضى المحتلة