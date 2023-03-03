الجمعة 03 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التخطيط القومى» يناقش تنمية الصادرات المصرية للأسواق الإفريقية

معهد التخطيط القومي
معهد التخطيط القومي

عقد معهد التخطيط القومي ندوة بعنوان "تنمية الصادرات المصرية للأسواق الإفريقية بالتعاون مع الاتحاد العربي للمخلِّصين الجمركيين"، وذلك في إطار سلسلة الندوات الخاصة بسبل تعزيز التجارة الخارجية، وتنشيط الصادرات المصرية نحو السوق الإفريقية في ضوء أهداف الدولة المصرية. 

وخلال الندوة أعرب الدكتور ممدوح الرفاعي، رئيس الاتحاد العربي للمخلِّصين الجمركيين، عن تقديره للتعاون المثمر مع معهد التخطيط القومي، مؤكدًا أن الهدف من الندوة هو نشر الوعي بأهمية تنشيط التجارة في الأسواق الأفريقية وتعزيز حركة الصادرات المصرية في ظل اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة.

وفي كلمتها، أشارت الدكتورة نجلاء حرب، مدير مركز العلاقات الاقتصادية الدولية عن دور معهد التخطيط القومي، من خلال البحوث والدراسات والبرامج التدريبية وكذلك الاستشارات، التي يقدمها لإمداد العاملين في قطاع التجارة الخارجية والمصدرين بالسياسات المقترحة والإجراءات المطلوبة لتمكينهم من الدخول إلى الأسواق الأفريقية بشكل يرفع  قدراتهم على الاستمرار ومواجهة التحديات. 

من جانبها، أكدت نهى نوفل، مدير عام الاتفاقيات الإقليمية بوزارة التجارة والصناعة على أهمية  اتفاقات التجارة الحرة الإفريقية وخاصة منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية AfCFTA، واتفاق السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا COMESA، مشيرة إلى تطور حجم التبادل التجاري بين مصر وإفريقيا، والفرص التصديرية المحتملة، والعقبات التي تواجه الصادرات المصرية في إفريقيا.

وبشأن وحدة دعم المصدرين والمنتجين بمصلحة الجمارك أكد عمرو أبو النور، نائب رئيس وحدة دعم المصدرين بمصلحة الجمارك المصرية على الدور الذي تقوم به الوحدة في تقديم حلول فعالة ومتكاملة للمصدرين والمنتجين، لتحقيق الأهداف المنشودة للدولة من خلال نشر الفكر التصديري الأمثل ومعاونة المصدرين في حل مشاكلهم من خلال توفير بيئة عمل مثالية وفريق عمل متميز لديه مهارات علمية وجمركية وتصديرية.

كما استعرض الدكتور محمد العوضي، مدير الإعفاءات الجمركية بجمارك دمياط التابعة لمصلحة الجمارك المصرية خطوات تسجيل حساب "تفعيل الخدمات الالكترونية"، مشيرًا إلى برامج التسجيل المسبق للشحنات ودوره في تيسير التجارة الدولية، وتقليص زمن الإفراج إلى أقل وقت ممكن مع مراعاة التأمين اللازم للموانئ والمنافذ الجمركية والحد من وجود بضائع مهملة أو مجهولة الهوية قد تسبب ضررًا أمنيًا وتكدسًا على الأرصفة والمخازن الجمركية.

يأتي هذا فيما تضمنت الندوة فتح باب المناقشة مع الحاضرين لتبادل الأفكار والإجابة على تساؤلاتهم، بشأن الفرص المتواجدة في القارة الافريقية، والتحديات وآليات مواجهتها في نفاذ الصادرات من جهة، والنفاذ الجمركي من جهة أخرى.

معهد التخطيط القومى ندوة تنميه الصادرات الاتحاد العربي للمخل صين الجمركيين الصادرات المصرية السوق الإفريقية

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل المنيا

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