الجمعة 03 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

سيمور هيرش: أمريكا هى المشتبه الوحيد فى حادث تفجيرات السيل الشمالى

تفجيرات السيل الشمالى
تفجيرات السيل الشمالى

قال صحفي أمريكي، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة الأمريكية هي المشتبه الوحيد فى حادث تفجيرات السيل الشمالي.

وأكد الصحفي الأمريكي سيمور هيرش الحائز على جائزة بوليتزر، بأن بلاده كانت المشتبه بها الوحيدة في حادث تفجيرات خطي أنابيب الغاز "السيل الشمالي" والسيل الشمالي-2".

- استثمار 113 مليار دولار في النزاع الأوكراني حتى الآن

وأضاف "هيرش" في تصريحات لقناة سي جي تي إن، أنه تم استثمار 113 مليار دولار في النزاع الأوكراني حتى الآن،  لافتًا إلى أن تلك الأرقام هي تقديرات حكومية فقط، موضحًا أنها لا تشمل الأموال التي أتت من ألمانيا وحلف الناتو ودول غربية أخرى، مستدركًا والمشتبه بها الوحيدة في تفجيرات السيل الشمالي، إذا تحدثنا على الأشياء الواضحة هي الولايات المتحدة".

وأوضح الصحفي الأمريكي أنه درس أعمال الغاز والنفط على نطاق واسع أثناء الخدمة، والتقى بأشخاص وأعد منشورات لصحيفة نيويورك تايمز ومجلة نيويورك ولندن ريفيو أوف بوكس، وفقًا لما أوردته وكالة نوفوستى قبل قليل .

 

- واشنطن ترفض الاتهامات بتفجير أنابيب "السيل الشمالي"
 

  كان الصحفي الأمريكي سيمور هيرش قد نشر في وقت سابق من الشهر الماضي، مقالًا كشف فيه عن أن الولايات المتحدة دبرت تفجير أنابيب "السيل الشمالي" في بحر البلطيق، وأن عملية التفجير نفذها النرويجيون في مياههم في سبتمبر الماضي.

 وعقب نشره للمقال، رفضت الخارجية الأمريكية الاتهامات الموجهة إلى الولايات المتحدة بتفجير أنابيب غاز "السيل الشمالي" في بحر البلطيق.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس: "هذا تضليل سافر أن الولايات المتحدة وراء ما حدث بـ"السيل الشمالي" أو تفجير «السيل الشمالي»، وتابع نحن نؤكد هذه الرسالة دائمًا في وجه الأكاذيب التي تنشرها السلطات الروسية، وسنواصل ذلك بشتى الأشكال في حال الضرورة".

وفي معرض رده على سؤال عن الدور الأمريكي بالتحقيق في الحادث، أشار برايس إلى أن "تلك الانفجارات لم تقع في الأراضي الأمريكية، وبالتالي أترك لشركائنا الذين حدث ذلك في أراضيهم، أن يتحدثوا عن آليات التحقيق اللازمة".

ورفض التعليق على المبادرة الروسية لبحث تفجير "السيل الشمالي" في مجلس الأمن الدولي.

صحفي امريكي الولايات المتحدة تفجيرات السيل الشمالي أنابيب الغاز جائزة بوليتزر

رئيس التحرير

وائل لطفي

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