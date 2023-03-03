لكل برج طريقة لكسب قلبه.. كيف تكسب قلب المراة بحسب برجها؟

في هذا الشهر من كل عام يتم الاحتفال بالمرأة حيث يضم الشهر العديد من المناسبات التي تخصها من بينها عيد الأم ويوم المرأة المصرية واليوم العالمي للمرأة، وهناك العديد من الأشخاص تهتم بالقراءة في عالم الأبراج فهو يشمل العديد من الأسرار لذا نوضح خلال السطور التالية كيف يمكن كسب قلب المرأة بحسب برجها.

برج الحمل: 21 مارس - 19 أبريل

عليك أن تقبلها كما هي، لا تخطئ في أن امرأة برج الحمل هي قوة لا يستهان بها، إنها تتحدث عن رأيها دون ضبط النفس ولن تتردد في إخبارك بما تعتقده عنك، إنها قادرة على المنافسة بطبيعتها ويمكن أن تظهر على أنها متسلطة في بعض الأحيان إنها تطلب شخصًا لا يخيفها ، لكنه يقبلها ويقدرها لأنثى ألفا قوية.

برج الثور: 20 أبريل - 20 مايو

عليك أن تثبت جدارتك، لا تقع امرأة برج الثور في الحب بسهولة ولا تؤمن بالحب من النظرة الأولى، إنها تريد أن تدفئ إليك أولاً، والانطباع الأول الجيد يقطع شوطًا طويلاً، إنها تعشق المغازلة الرومانسية وتريد أن تعامل بأرقى الأشياء في الحياة، ثق بأنها ستختبرك وستجعلك تشعر بالجنون مع خطها العنيد ورفضها للتغيير، في الرحلة (الوعرة) نحو كسب عاطفتها، يجب أن تظل ثابتًا، لأن الوقت فقط هو الذي سيسمح لها برؤية نيتك الجادة.

برج الجوزاء: 21 مايو - 20 يونيو

عليك الانفتاح عليها، بابتسامتها المعدية وشخصيتها الرائعة ، تجدها ساحرة ولا تُنسى، على الجانب السلبي، ستكون مهمة شاقة لجذب انتباهها، لأن امرأة الجوزاء ذكية بقدر جمالها.

تحب التحدث عن مواضيع لا نهاية لها تحت أشعة الشمس، وتتوق إلى تحفيز المحادثات، وتحب النقاش طويلاً وبشدة حول أي جدال تحبه، كل ما تحتاجه هو التحدث إليها، وإخبارها بما تفكر فيه وتشعر به، ودعوتها إلى عالمك.

السرطان: 21 يونيو - 22 يوليو

يجب أن تكون منزلها. بالنسبة للمرأة السرطانية، لا يوجد شيء تقدره على الإطلاق أكثر من أسرتها، كعلامة عاطفية عميقة، تعامل شريكها مثل عائلتها ولن تدع شيئًا يردعها أو يقف في طريقها عندما يتعلق الأمر بحماية أحبائها، نظرًا لأنها تولي أهمية كبيرة للعلاقات الرومانسية، فإنها تبحث عن شريك حياتها ولن تقبل أي شيء أقل من ذلك، للفوز بقلبها عليك أن تلتزم وتبين لها أن المنزل هو المكان الذي تنتمي إليه معًا.

برج الأسد: 23 يوليو - 22 أغسطس

عليك أن تكون الشخص الذي تحتاجه، كنت تعتقد أنك لا تؤمن بالحب من النظرة الأولى حتى قابلتها لأنك أقسمت أنها قد ابتعدت بقلبك، امرأة ليو ساحرة وشجاعة وتجدها لا تقاوم، بمجرد أن تتعرف عليها بشكل أعمق، تكتشف أنها تناقض معقد. إنها تتصرف وكأنها ليست بحاجة إلى أي شخص، لكنها تتوق إلى الحب ليأخذها بعيدًا، عليك أن تنظر إلى ما وراء سلوكها القاسي وأن ترى ما وراء واجهتها الخالية من العيوب تقريبًا للوصول إلى حقيقتها.

برج العذراء: 23 أغسطس - 22 سبتمبر

عليك أن تفهمها. تجري المياه الراكدة بعمق وهذا لا يمكن أن يكون أكثر صحة بالنسبة للمرأة العذراء. قد تقول القليل وتبدو متواضعة، لكنها لا تستهين بها، في ظل هدوءها تكمن امرأة عاطفية وحسية للغاية تنتظر أن يكتشفها الرجل المناسب، إنها واحدة من أكثر العلامات التي يساء فهمها، لذا فهي بحاجة إليك للتغلب على من تعتقد أنها هي وبدلاً من ذلك تعرف عليها من هي حقًا، تُظهر حبها بطرق غير تقليدية، مثل الإفراط في النقد، عندما ينفد صبرك، تذكر دائمًا أنه مهما فعلت، فإنها تفعله بدافع الحب من أجلك.

الميزان: 23 سبتمبر - 22 أكتوبر

عليك أن تقدرها إنها حقيقة معروفة أن الجميع يحبها حرفيًا، حيث يرون أنها واحدة من أكثر علامات البروج رومانسية، إنها محبّة كبيرة للرومانسية وتحلم بفارسها في درع لامع ليحميها أو يحميها أميرًا لإبعادها عن واقع الحياة القاسي، بالنسبة لامرأة الميزان، الحب هو كل شيء وهي مصممة على الحب من كل قلبها، إنها أيضًا تؤمن بشدة بالعدالة والوئام في العلاقة، لذلك تتوقع منك أن تقدر جهودها في منحك أفضل ما لديها ولا تأخذها أبدًا كأمر مسلم به.

برج العقرب: 23 أكتوبر - 21 نوفمبر

عليك أن تتحلى بالصبر تجاهها، في بعض الأحيان تعتقد أنك تفهمها، وفي أحيان أخرى تعتقد أنك قد لا تعرفها أبدًا، امرأة من برج العقرب لا يمكن التنبؤ بها بشكل كبير ويتغير مزاجها دون سابق إنذار، إنها المرأة القاتلة التي وقعت في غرامها، وأكبر خطأ لك هو أن تعتقد أنه يمكنك التحكم بها أو أنه يمكن تغييرها. إنها على ما هي عليه وعليك أن تحتضنها كما هي، بما في ذلك مشاعرها المظلمة، يجب أن تعرف بالتأكيد متى تمنحها مساحة وتكون هناك من أجلها.

القوس: 22 نوفمبر - 21 ديسمبر

عليك أن تكون منفتح الذهن. يثيرك الحب مع امرأة القوس في كل منعطف، ولا توجد أبدًا لحظة دنيوية عندما يتعلق الأمر بالتواجد معها. إنها الدم الحقيقي للمغامر، ودائمًا ما تعطي الأولوية لحريتها، وتبحث دائمًا عن مغامرة جديدة، أصبحت مفتونًا بها لدرجة أنك سرعان ما تدرك أن قلبك هو أحدث غزو لها حتى الآن، لاحظ أن أكبر خطأ يمكن أن ترتكبه هو أن تستعجلها، بدلاً من ذلك يجب أن تسير مع التيار وتقفز قفزة إيمانية مع الاحتمالات اللانهائية التي تنشأ من منطقة الراحة الخاصة بك.

برج الجدي: 22 ديسمبر - 19 يناير

عليك أن تأخذ الأمور ببطء، إذا كنت تريد الفوز بقلبها ، فلن يحركها سوى بذل أقصى جهد وتفاني قوي، بالنسبة لامرأة برج الجدي تعرف مدى جاذبيتها وهي تعلم أن أي رجل محظوظ لامتلاكها، لديها العديد من الأشياء على صحنها والرومانسية دائمًا ما تكون الأخيرة في قائمتها، إنها لا تتواعد بشكل عرضي وتعتقد أن توافق العلاقة هو شيء يحتاج إلى وقت للبناء عليه، ستأخذ بالتأكيد وقتها لتقرر ما إذا كانت تريد أن تمنحك مفتاح قلبها.

برج الدلو: 20 يناير - 18 فبراير

عليك أن تحترم مشاعرها. منذ اللحظة التي قابلتها فيها، عرفت أنها مختلفة بالنسبة إلى امرأة برج الدلو، تعتبر علامة البروج الأكثر استقلالية وتستمع فقط إلى صوتها وتغني نغماتها الخاصة، وترفض الالتزام بالمعايير المتوقعة لا تجد الحب يجدها الحب إنها تشعر بالراحة تجاه بشرتها ولا تتطلع إلى تغيير حالتها الفردية في أي وقت قريب، ولكن إذا كنت الشخص المناسب الذي يمكنه النقر معها فكريًا والتواصل معها بما يتجاوز المظهر المادي للقلب والروح، فقد تكون الشخص الذي تبحث عنه دون وعي.

برج الحوت: 19 فبراير - 20 مارس

عليك أن تكون صادقا الوقوع في حب امرأة برج الحوت مثل قصة خيالية تنبض بالحياة: سحرية وحالمة، لقد قابلتها للتو، ومع ذلك وجدت نفسك منجرفًا بسبب عاطفتها العاشقة ورعايتها الفائضة التي لا يسعك إلا أن ترد بالمثل، إنها تجسيد للأحلام والأوهام التي لا مكان لها في الواقع. هي ترى أنك والعلاقة التي تربطها بك مثالية، علاقة ليس لديها نية للتخلي عنها، لكي تكون ما تريد أن تكونه، عليك أن تكون صادقًا بشأن مشاعرك تجاهها وأن تُظهر لها أنه بينما لا يمكن أن تكون أي علاقة مثالية على الإطلاق، فأنت على استعداد لمنحها الأقرب إلى الكمال.