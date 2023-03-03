الجمعة 03 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

اليوم.. الأهلى يدخل معسكرًا مغلقًا قبل مواجهة القطن الكاميرونى

مران الأهلي
مران الأهلي

يدخل الفريق الأول بالنادي الأهلي معسكرا مغلقا، مساء اليوم الجمعة، عقب المران الأخير، على ملعب مختار التتش استعداداً لمواجهة القطن الكاميروني، غدا السبت، على استاد السلام ضمن مباريات اللقاء المؤجل من الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويختار السويسري مارسيل كولر، المدير الفني، قائمة الفريق التي ستدخل المعسكر بأحد الفنادق الكبري بالتجمع الخامس وتشهد غياب محمود متولي وخالد عبدالفتاح وبرونو سافيو للإصابة، بينما يخضع الثلاثي محمد عبدالمنعم وحسين الشحات وأحمد عبدالقادر لفحص طبي للوقوف علي الحالة الفنية الطبية للاعبين علي هامش المران اليوم بعد استبعادهم من مواجهة الداخلية في الدوري.

كان الفريق الأول قد استأنف تدريباته صباح أمس بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة 24 ساعة عقب مباراة الداخلية التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما في اللقاء الذي أقيم على ستاد السلام.

مران الأهلي السويسري مارسيل كولر القطن الكاميروني معسكر مغلق مختار التتش

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