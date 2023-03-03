«التأمينات»: صرف زيادة المعاشات بنسبة 15% بدءًا من أبريل المقبل

وجّه اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على توجيهاته وقراره بزيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من أبريل المقبل.

وأوضح عوض، أن زيادة المعاشات المقرر صرفها في الأول من أبريل المقبل، وفقًا لقرار الرئيس السيسي، ستُصرف بحد أدنى 170 جنيهًا، وبحد أقصى 1635 جنيهًا.

وأضاف رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن عدد المستفيدين من هذه الزيادة يقارب 11 مليون مواطن بتكلفة سنوية تبلغ 55 مليار جنيه سنويًا، وأن تكلفة تبكير صرف الزيادة نحو 14 مليار جنيه وذلك عن أشهر أبريل، مايو، يونيو.

وأكد عوض، أن حالات استحقاق المعاش خلال الفترة من 1/4/2023 وحتى 30/6/2023، ستستفيد من الزيادة اعتبارًا من تاريخ استحقاق المعاش.

وأشار إلى أنه منذ ما يقرب من 4 أشهر فقط وجّه الرئيس السيسي، بصرف منحة استثنائية شهرية لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم بمبلغ 300 جنيه، تم صرفها مع معاش شهر 11 بتكلفة سنوية 32 مليار جنيه، الأمر الذي يؤكد أن أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم في قلب وعقل الرئيس السيسي.