رئيس «الرعاية الصحية» يتفقد تشغيل التأمين الصحى الشامل تجريبيًا بجنوب سيناء

أجرى الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، زيارة تفقدية لعدد من المنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظة جنوب سيناء، للاطمئنان على التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، رابع محافظات تطبيق المنظومة.

وشملت الزيارة تفقد الدكتور أحمد السبكي لمستشفى شرم الشيخ الدولي، والأقسام المختلفة بها، من العيادات الخارجية، والأقسام الداخلية، والعمليات، والطوارئ، والحضانات، والرعاية المركزة، والمعامل، والأشعة، وغيرها من الأقسام المختلفة بالمستشفى، والتي تعد أول مستشفيات الهيئة بجنوب سيناء تحصل على درجة الاعتماد القومي GAHAR2021 المعترف به دوليًا من منظمة الإسكوا العالمية، كما أنها أول مستشفى خضراء بمصر تحصل على الاعتراف الدولي من شبكة المستشفيات العالمية الخضراء GGHH.

وشملت الزيارة الاطمئنان على خدمات مراكز ووحدات طب الأسرة التابعة للهيئة بجنوب سيناء، والتي تقدم خدمات عديدة منها الإسعافات الأولية، وطب الأسرة، والفحص الشامل، وخدمات طب الأسنان، والأطفال، والباطنة، إضافة إلى المشاركة بالمبادرات الصحية الرئاسية، كما اطلع على منظومة تسجيل المرضى إلكترونيًا لتيسير علاجهم وحصولهم على الخدمة.

وخلال الزيارة، استطلع الدكتور أحمد السبكي آراء المواطنين حول الخدمة الطبية المقدمة بمنشآت هيئة الرعاية الصحية، ومدى جودتها، وشعورهم بالرضاء عنها، والتي جاءت إيجابية، مؤكدًا على استمرار بذل كل الجهد لتوفير أفضل خدمة ورعاية صحية للمرضى، والوصول إلى أعلى معدلات رضاء منتفعي التأمين الصحي الشامل عن الخدمة، الهدف الثمين للمنظومة.

وحرص الدكتور أحمد السبكي، خلال الزيارة، على التحدث مع الأطقم الطبية والإدارية بمنشآت هيئة الرعاية الصحية، والاستماع إلى أرائهم ومقترحاتهم حول الخدمة، لتطويرها، وضمان استمرارية الارتقاء بمنظومة الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمرضى، وكذلك ضمان توفير بيئة عمل جيدة وملائمة لمقدمي الخدمة.

تأتي هذه الزيارة ضمن سلسلة من الزيارات الميدانية والمستمرة، التي يجريها الدكتور أحمد السبكي، للمنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظات التأمين الصحي الشامل، للاطمئنان على سير العمل، والتأكد من تقديم أفضل خدمة ورعاية صحية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل من على أرض الواقع، كأكبر مشروع قومي للإصلاح الصحي الشامل في مصر، حيث أكد السبكي أن المشروع أحد الأولويات الاستراتيجية في الدولة لتحقيق حلم المصريين في التغطية الصحية الشاملة بجودة وكرامة ودون تمييز.

ورافق الدكتور أحمد السبكي، خلال زيارته لجنوب سيناء، كلًا من الدكتور هاني راشد، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، والدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة، والدكتور مصطفى غنيمة، مستشار رئيس الهيئة للتحول المؤسسي ومدير الإدارة العامة لشئون الأفرع، والدكتور أحمد حماد، مدير عام الإدارة العامة للمكتب الفني لرئيس الهيئة، والدكتور محسن عبيدو، مدير مستشفى شرم الشيخ الدولي.