الجمعة 03 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

برلمانى: الدولة تسعى جاهدة لدعم المواطن البسيط فى مواجهة الأزمات

النائب أحمد إدريس
النائب أحمد إدريس

قال النائب أحمد إدريس، عضو مجلس النواب، إن زيادة الحد الأدنى للأجور بقيمة 1000 جنيه، وزيادة المعاشات بنسبة 15%، ومعاش تكافل وكرامة بنسبة 25%، بالإضافة إلى زيادة حد الإعفاء الضريبي على الدخول من 24% إلى 30%، قرارات غاية في الأهمية، لاسيما مع اقتراب شهر رمضان المبارك، مؤكدًا أن الدولة تسعى جاهدة لدعم المواطن البسيط، لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية.

وأكد عضو مجلس النواب أن الرئيس وجه الحكومة بسرعة زيادة الحد الأدنى للأجور بقيمة 1000 جنيه، وزيادة المعاشات بنسبة 15%، ومعاش تكافل وكرامة بنسبة 25%، بالإضافة إلى زيادة حد الإعفاء الضريبي على الدخول من 24% إلى 30%، مؤكدًا أن كل هذه القرارات، تساعد المواطنين على التعامل مع الأزمة، فالدولة لديها أولوياتها، ولكن المواطن البسيط ودعمه ومساندته أولى أولوياتها بشكل عام.

وأشاد إدريس بزيارة الرئيس، اليوم، لمحافظة المنيا، وتفقد ما تم إنجازه من تنمية وتطوير في المحافظة وقراها ومدينة المنيا الجديدة، مؤكدًا أن الدولة تنفذ خطتها التنموية في محافظات الصعيد، وذلك على مدار الفترة الأخيرة، لتعيد لها الحياة من جديد بعد فترة طويلة من الإهمال والتهميش، فالمشروعات التنموية والخدمية الجديدة تعكس اهتمام الدولة والقيادة السياسية بمحافظات الصعيد وتنميتها.

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكومة بالتنفيذ الفوري لعدد من الإجراءات، خلال افتتاح مشروعات جديدة في محافظة المنيا، وذلك في إطار جهود الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطنين في صعيد مصر.

والإجراءات جاءت كالتالي:

أولاً:

التعجيل بإعداد حزمة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب الكادرات الخاصة اعتباراً من أول إبريل 2023، بحيث يزداد بموجبها دخل الموظف بحد أدنى 1000 جنيه شهرياً.

ثانياً:
زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة وذلك على النحو التالي:
- بالنسبة للدرجة السادسة وما يعادلها لتكون بقيمة 3500 جنيه شهرياً.
- بالنسبة للدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها لتكون بقيمة 5000 جنيه شهرياً.
- بالنسبة لحاملي درجة الماجستير من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 6000 جنيه شهرياً.
- بالنسبة لحاملي درجة الدكتوراه من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 7000 جنيه شهرياً.

ثالثاً:

زيادة المعاشات المُنصرفة لأصحابها والمستفيدين عنهم لتكون بنسبة 15% اعتباراً من أول أبريل 2023.

رابعاً:

رفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي من 24 ألف جنيه ليكون بقيمة 30 ألف جنيه سنوياً اعتباراً من أول أبريل 2023.

خامساً:

زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة بنسبة 25% شهرياً، اعتبارا من أول أبريل 2023.

عضو مجلس النواب مجلس النواب معاش تكافل وكرامة الإعفاء الضريبي شهر رمضان المبارك لمحافظة المنيا المنيا الجديدة محافظات الصعيد الرئيس عبد الفتاح السيسي

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل المنيا

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