تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة بيراميدز هو ما يبحث عنه المتابعون، قبل المباراة المرتقبة التي ستجمع الفريقين، في بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم موسم 2022-2023.

موعد مباراة بيراميدز والزمالك والقنوات الناقلة

ويلتقي الزمالك نظيره بيراميدز، في تمام السابعة من مساء اليوم الجمعة، على ستاد الدفاع الجوي، في الجولة العشرين لبطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وتُنقل مباراة الزمالك وبيراميدز، تليفزيونيًا، على قناة ON TIME SPORTS 1.

ترتيب الزمالك وبيراميدز في الدوري

ويحتل فريق الزمالك قبل انطلاق المباراة، المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 32 نقطة.

ويتواجد فريق بيراميدز في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 38 نقطة، بفارق 3 نقاط عن صاحب الصدارة، الأهلي.

وغاب عن قائمة الزمالك لمباراة بيراميدز اليوم في الدوري المصري، كلا من محمود عبد الرازق شيكابالا، وعمر جابر.

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة بيراميدز

واستقر المدرب البرتغالي جوسفالدو فيريرا، على تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة بيراميدز في الدوري المصري الممتاز.

ويشهد تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة بيراميدز، تواجد محمد صبحي في حراسة المرمى، بدلًا من محمد عواد، الذي تسبب في الهدف الأول لـ الترجي التونسي في آخر مباريات الفريق، بخطأ فادح، في دوري أبطال أفريقيا.

وجاء تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة بيراميدز في الدوري كالآتي :

في حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - محمد عبد المجيد - محمد عبد الغني - حمزة المثلوثي

خط الوسط: محمد أشرف روقا - نبيل عماد دونجا - مصطفى شلبي - أحمد سيد زيزو - سيف جعفر - مصطفى شلبي

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري

ويغيب رمضان صبحي عن قائمة فريق بيراميدز لمواجهة الزمالك في بطولة الدوري، بسبب الإصابة.