ضربة مزدوجة تهدد اتفاق سوناك بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

بعد معارضة جونسون..

تعرضت آمال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، في إنهاء سنوات من الخلاف الداخلي بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي باتفاق منقح لأيرلندا الشمالية لضربة مزدوجة، حيث عارض بوريس جونسون الخطة بينما تصاعدت الضغوط داخل الحزب الاتحادي الديمقراطي (DUP) لرفضها.

في أول تعليقات عامة له منذ الكشف عن إطار عمل وندسور، استخدم جونسون خطابًا في مؤتمر في لندن ليقول إنه سيجد أنه "من الصعب جدًا" دعم الخطة، بحجة أنها ستخنق المملكة المتحدة اقتصاديًا.

في حين أن معارضة جونسون كانت متوقعة، ولم يقل رئيس الوزراء السابق صراحةً أنه سيصوت ضد البروتوكول الجديد عندما يصل إلى مجلس العموم، فإن عدم انتقاءه الحذر لسياسة قال إنها ستنقل المملكة المتحدة إلى العقيدة الاقتصادية على النمط الأوروبي سيضرب على وتر حساس. مع زملائه من حزب المحافظين البريكستس.

وقال: "يجب أن نكون واضحين بشأن ما يحدث بالفعل هنا. وقال عن خطة سوناك: "هذا لا يتعلق باستعادة المملكة المتحدة السيطرة". "هذا الاتحاد الأوروبي لا يتزعزع بلطف للسماح لنا بالقيام بما نريده في بلدنا، ليس بقوانيننا ، بل بقوانينها".

وجادل جونسون بأن هذا من شأنه أن "يعمل كمرساة للتباعد - وليس هناك فائدة من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ما لم تفعل الأشياء بشكل مختلف".

كما دعا سوناك إلى عدم إسقاط مشروع قانون يمر حاليًا على البرلمان، من شأنه أن يسمح للمملكة المتحدة بتغيير عناصر بروتوكول أيرلندا الشمالية من جانب واحد، بحجة أن هذه هي أفضل طريقة لكسب تنازلات من الاتحاد الأوروبي.

وفيما يتعلق بخطة وندسور ، قال جونسون: "سأجد صعوبة كبيرة في التصويت لشيء مثل هذا بنفسي لأنني اعتقدت أنه كان ينبغي علينا القيام بشيء مختلف، بغض النظر عن كمية الجص التي خرجت من السقف في بروكسل.

وتابع "آمل أن تنجح.. وآمل أيضًا أنه إذا لم ينجح الأمر، سيكون لدينا الشجاعة لنشر هذا القانون مرة أخرى. لأنني لا أشك على الإطلاق في أن هذا هو ما دفع الاتحاد الأوروبي إلى التفاوض بجدية".

واقتراح سوناك ، الذي لا يزال يتضمن بعض إشراف الاتحاد الأوروبي على التجارة في المملكة المتحدة ولكنه يسعى إلى استرضاء النقابيين بـ "مكابح العاصفة"، والذي يسمح لمجلس إيرلندا الشمالية المفوض بعرقلة لوائح الاتحاد الأوروبي الجديدة في بعض الظروف، وقد لقي استحسانًا بشكل عام من قبل أعضاء البرلمان من حزب المحافظين، بما في ذلك العديد من مؤيدي البريكست.

ومع ذلك، فإن مجموعة الأبحاث الأوروبية، التي تمثل الرأي الأكثر تشددًا بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ، لم تقدم بعد وجهة نظر رسمية بينما تدرس بشكل كامل النص القانوني للصفقة. وينطبق الشيء نفسه على DUP، التي حددت سبعة اختبارات يجب أن تمتثل لها الخطة.

وقال زعيم الحزب الديمقراطي الاتحادي، السير جيفري دونالدسون، إن القرار بشأن دعمه سيكون "جماعيًا" ، ويتوقع معظمه أن يستغرق أسبوعين للنظر في رأي قانوني مستقل.

لكن بعض المراقبين قلقون من أن الفراغ الذي ترك أثناء انتظار رأي من دونالدسون يسمح لمعارضين الصفقة داخل الحزب ببناء الزخم ، ولا سيما سامي ويلسون ، رئيس سوط وستمنستر ، والنائب البارز إيان بيزلي.

وتابع "لا أعتقد أنه يفي باختباراتنا. وقال بيزلي لبرنامج نولان لايف على قناة بي بي سي ون إيرلندا الشمالية ، على الأرجح أن هناك ستة أو سبعة أسباب لذلك - على سبيل المثال ، سيستمر تطبيق قانون الاتحاد الأوروبي في أيرلندا الشمالية".

وقال بيزلي إن إحدى المشكلات هي أن مكابح Stormont "تنطبق فقط على القانون المستقبلي ، وليس على قانون الاتحاد الأوروبي الحالي"، مضيفًا: "هذا، بالطبع، ليس اتفاقًا قانونيًا.. هذا بيان سياسي".

كان سوناك يقضي يوم الخميس في نفس الفندق في وندسور حيث أنهى خطته الجديدة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مع أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، ليوم بعيد مخطط له منذ فترة طويلة مع أعضاء البرلمان من حزب المحافظين، بهدف دفع الرسائل الرئيسية وبناء الوحدة.

لا يزال يتعين رؤية تأثير إهمال جونسون ، ولكن في قسم غير معهود من خطابه بدا أنه يقبل أن حججه حول تبنّي الاختلاف عن المعتقدات الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي يبدو من غير المرجح أن تحدث.