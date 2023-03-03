أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسى إلى 151 ألفًا و370 جنديًا

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 151 ألفًا و370 جنديًا، منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير من العام الماضي.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما أوردت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية، أنه خلال هذه الفترة "خسرت روسيا أيضًا 3 آلاف و405 دبابات و6 آلاف و673 من المركبات المدرعة و2402 من النظم المدفعية و484 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة و247 من أنظمة الدفاع الجوي و301 من الطائرات المقاتلة و289 مروحية و18 سفينة حربية، فضلًا عن 5 آلاف و281 من المركبات وخزانات وقود وتدمير 873 من صواريخ كروز".

كما أعلن رئيس الإدارة العسكرية لإقليم دنيبروبتروفسك بجنوب أوكرانيا سيرهي ليساك، صباح اليوم الجمعة، أن القوات الروسية قصفت بلدة مارهانيتس التابع لمنطقة نيكوبول بالإقليم بالمدفعية الثقيلة الليلة الماضية.

وقال ليساك (في تصريح نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية):" في الليلة الماضية، تم قصف منطقة نيكوبول مرتين. وتعرضت بلدة مارهانيتس لقصف مدفعي كثيف. ولكن لم تقع إصابات".

وأضاف المسئول الأوكراني أن رجال الإنقاذ يقومون حاليًا بفحص المناطق المتضررة والتحقيق في عواقب الضربات.