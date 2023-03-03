غدا.. قطع الكهرباء عن السنطة 3 ساعات صباحا

يجرى قطاع كهرباء شرق الغربية التابع لشركة كهرباء جنوب الدلتا، فصل التيار الكهربي عن محطة محولات السنطة، وذلك غدا السبت من الساعة السابعة صباحا وحتى الساعة العاشرة صباحا، لإجراء أعمال الصيانة الدورية على المحطة.

وأشار قطاع كهرباء شرق الغربية، إلى أن فصل التيار خلال تلك المدة الزمنية يتضمن مدينة السنطة بالكامل، وبخطوط الريف سيشمل قرى، الجعفرية، والبذنجانية،وسحيم،وميت اليث، وميت ميمون،وشندلات،والجميزة،والمنشأة الكبرى، ومسهلة، وميت المخلص، وميت غزال، وشنيرة،والبندرة،وكفرالحاج داود،وشنراق، والعزب التابعة لتلك القرى.

وأضاف القطاع، وبخطوط الريف بفرع كهرباء مركز زفتى، قرى ميت المخلص،وكفرحسين، وشرشابة، والسحيمية، والعزب التوابع.