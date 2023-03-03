الجمعة 03 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

غدا.. قطع الكهرباء عن السنطة 3 ساعات صباحا

قطع الكهرباء
قطع الكهرباء

يجرى قطاع كهرباء شرق الغربية التابع لشركة كهرباء جنوب الدلتا، فصل التيار الكهربي عن محطة محولات السنطة، وذلك غدا السبت من الساعة السابعة صباحا وحتى الساعة العاشرة صباحا، لإجراء أعمال الصيانة الدورية على المحطة.

وأشار قطاع كهرباء شرق الغربية، إلى أن  فصل التيار خلال تلك المدة الزمنية يتضمن مدينة السنطة بالكامل، وبخطوط الريف سيشمل قرى، الجعفرية، والبذنجانية،وسحيم،وميت اليث، وميت ميمون،وشندلات،والجميزة،والمنشأة الكبرى، ومسهلة، وميت المخلص، وميت غزال، وشنيرة،والبندرة،وكفرالحاج داود،وشنراق، والعزب التابعة لتلك القرى.

وأضاف القطاع، وبخطوط الريف بفرع كهرباء مركز زفتى، قرى ميت المخلص،وكفرحسين، وشرشابة، والسحيمية، والعزب التوابع.

غدا السبت قطع الكهرباء السنطة لمدة ثلاث ساعات

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل المنيا

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