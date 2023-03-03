بعد البطاقة الصفراء الثالثة.. تعرف على موقف فينيسيوس من المشاركة أمام برشلونة فى الإياب

حصل البرازيلي فينيسيوس جونيور، على بطاقة صفراء في مباراة فريقه ريال مدريد أمام برشلونة في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

وشارك فينيسيوس في خسارة ريال مدريد أمام برشلونة بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت على ملعب "سانتياجو برنابيو".

وكان البرازيلي قد حصل على بطاقتين صفراوتين في مباراتي ريال مدريد ضد فياريال وأتلتيكو مدريد في البطولة ذاتها.

ورغم منحه البطاقة الصفراء أمام البرسا، إلا أنها لن تؤثر على مشاركته في مباراة الإياب وفقًا لقوانين البطولة، التي تقضي برفع الإنذارات بعد الدور ربع النهائي.

ومن المنتظر أن تقام مباراة الإياب يوم 5 أبريل على ملعب "كامب نو".