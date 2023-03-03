علماء فلك يحذرون من عاصفة شمسية قد تضرب الأرض

حذر علماء فلك من أن الشمس ستدخل مرحلة جديدة من ذروة النشاط والتوهجات الشمسية التي قد تضرب الأرض، وتستمر لسنوات عدة، متسببة في حدوث عواصف مغناطيسية على الأرض والتي بدورها قد تتسبب في حدوث أعطال في شبكة الطاقة، وتوقف الرحلات الجوية، وانقطاع التيار الكهربائي في الشبكات الصناعية، وفقًا لتقرير لموقع "بيزنس انسايدر" الأمريكي،

يقول العلماء، إن الشمس ربما تستيقظ بعد ما يقرب من عقد من الهدوء النسبي، وقد يتسبب ذلك في مشاكل على الأرض.

وتخلق العواصف الشمسية التي تهيج على نجمنا خلال فترة نشاطه اندفاعات من الطاقة الكهرومغناطيسية التي يمكن أن تؤثر على كل شيء من شبكة الطاقة إلى إشارات GPS.

وتحدث هذه الحدود القصوى الشمسية المزعومة كل 11 عامًا تقريبًا، ولم تكن مشكلة كبيرة في الماضي.

ومع ذلك، يخشى العلماء من أن اعتمادنا على الكهرباء والتوصيل البيني قد يعني أننا أكثر عرضة لتأثيراتها هذه المرة.

وقال التقرير، إن الشمس عبارة عن كرة كبيرة من البلازما، تسخن في مركزها، و البلازما المكونة من جزيئات مشحونة ، تغلي باتجاه السطح ، ثم تبرد ، ثم تعود إلى القلب مرة أخرى، وهذه الحركة، التي تسمى الحمل الحراري، هي التي تخلق مجالات مغناطيسية قوية في القطبين ومجالات مغناطيسية محلية أصغر على سطح الشمس.

وقال ماثيو أوينز، أستاذ فيزياء الفضاء في معهد ماثيو أوينز، إنه كل 11 عامًا أو نحو ذلك، تصبح الشمس "غير مستقرة بشكل الحمل الحراري" ، مما يعني أن مجالاتها المغناطيسية تصبح غير مستقرة لدرجة أن القطبين الشمالي والجنوبي المغناطيسي ينقلبان فجأة ، مما يؤدي إلى إبعاد قطبية نجمنا عن السيطرة.

وأضاف، يتسبب عدم الاستقرار هذا في إحداث فوضى في المجالات المغناطيسية الموجودة على سطح الشمس، والتي تصبح أكثر نشاطًا، وهذا عندما يحدث الحد الأقصى للطاقة الشمسية.

من المرجح أن تقوم الشمس بإلقاء الطاقة في طريقنا خلال أقصى درجاتها.

عندما تصبح الحقول المغناطيسية المحلية للشمس أكثر تشابكًا وتصطدم ببعضها البعض، يمكن أن تنفجر، ثم يتم طرد الطاقة والجسيمات المشحونة من الشمس إلى الفضاء.

ويمكن أن تؤثر هذه الطاقة على الاتصال عن طريق العبث مع طبقة الأيونوسفير، وهي طبقة من الجسيمات المشحونة في الغلاف الجوي العلوي، يمكن أن يسبب مشاكل للسفر الجوي.

وقال أوينز، إن "الطقس الفضائي يمكن أن يؤدي إلى رحلات جوية على الأرض" ، مضيفًا أن إدارة الطيران الفيدرالية "لن تسمح برحلات جوية إذا لم يكن لديها اتصالات لاسلكية وأقمار صناعية".