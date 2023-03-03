الجمعة 03 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«شينخوا» الصينية: الرئيس السيسى يسعى لتخفيف العبء عن المواطنين وسط التضخم الحالى وارتفاع الأسعار

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

علقت وكالة شنينخوا الصينية، على قرار الزيادة الجديدة في المرتبات ورفع الحد الأدنى للأجور، أن الرئيس السيسي يسعى لتخفيف العبء عن المواطنين وسط التضخم الحالي وارتفاع الأسعار.

وقالت الوكالة في تقريرها، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الخميس، حزمة من الإجراءات لتخفيف إثر ارتفاع الأسعار.

وقال "السيسي"، في كلمته، إن الإجراءات شملت رفع الحد الأدنى للأجور لموظفي الحكومة إلى 3500 جنيه مصري (حوالي 114 دولارا أمريكيا) من 2700 جنيه ومعاشات تقاعدية بنسبة 15%.

وأوضح الرئيس السيسي، أن القرارات الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ في الأول من أبريل، تسعى إلى "التخفيف من تأثير الظروف الاقتصادية العالمية".

وقال الرئيس إن الصراع بين روسيا وأوكرانيا إثر على الاقتصاد العالمي، الذي لم يتعافى بعد من وباء كوفيد -19، مضيفا أن "مصر، مثلها مثل الدول الأخرى ، تأثرت بارتفاع أسعار الطاقة والغذاء بسبب تعطل الأزمة، وسلسلة التوريد العالمية".

جاءت تصريحات الرئيس السيسي بعد ساعات قليلة من دخول ارتفاع أسعار المحروقات حيز التنفيذ.

وقال رشاد عبده، الاقتصادي المصري المقيم في القاهرة، لـ"شينخوا"، إن هذه الإجراءات مهمة لتخفيف أعباء الناس وسط التضخم الحالي، لكنها لا تزال غير كافية، وحث الحكومة على مراقبة القطاع الخاص الذي يرفع الأسعار بسبب عدم وجود رقابة حكومية.

الاقتصاد العالمي الاقتصادية العالمية الحد الادنى للأجور الدرجة السادسة الرئيس عبد الفتاح السيسي

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