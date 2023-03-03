الجمعة 03 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

خبير لـ«القاهرة الإخبارية»: بريطانيا تعانى اقتصاديًا منذ انفصالها عن الاتحاد الأوروبى

بريطانيا
بريطانيا

قال عمر إسماعيل، نائب رئيس حزب العمال بهارتفتشيارد، إن السوق البريطانية تشهد نقصا كبيرا في السلع الغذائية التي كان يتم استيرادها من الخارج نظرًا للأحداث الخارجية العالمية التي تحدث الآن.

تدهور الاقتصاد البريطاني 

وأكد عمر إسماعيل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا المساء" مع الإعلامي محمد عبد الرحمن، المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن والاقتصاد البريطاني عانى من الانكماش والذي وصل إلى 4% بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي، ولهذا تعاني بريطانيا الآن بصورة غير مسبوقة في تلك الأزمات الحالية من تدهور حاد في الاقتصاد.

ارتفاع مؤشرات التضخم 

وفي سياق متصل، قال نهاد إسماعيل، المحلل الاقتصادي، إنه قبل ثلاث سنوات تقلص حجم الاقتصاد البريطاني بصورة كبيرة، وبعد أزمة كورونا تدهور الوضع بصورة مؤسفة، ثم جاءت حرب روسيا وأوكرانيا التي دمرت سلاسل الإنتاج حتى وصل معدل التضخم في بريطانيا لأعلى مستوى له منذ 41 عاما.

خبير القاهرة الإخبارية تدهور الاقتصاد البريطاني نقص سلاسل الإنتاج قناة القاهرة الإخبارية

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