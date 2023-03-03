خبير لـ«القاهرة الإخبارية»: بريطانيا تعانى اقتصاديًا منذ انفصالها عن الاتحاد الأوروبى

قال عمر إسماعيل، نائب رئيس حزب العمال بهارتفتشيارد، إن السوق البريطانية تشهد نقصا كبيرا في السلع الغذائية التي كان يتم استيرادها من الخارج نظرًا للأحداث الخارجية العالمية التي تحدث الآن.

تدهور الاقتصاد البريطاني

وأكد عمر إسماعيل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا المساء" مع الإعلامي محمد عبد الرحمن، المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن والاقتصاد البريطاني عانى من الانكماش والذي وصل إلى 4% بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي، ولهذا تعاني بريطانيا الآن بصورة غير مسبوقة في تلك الأزمات الحالية من تدهور حاد في الاقتصاد.

ارتفاع مؤشرات التضخم

وفي سياق متصل، قال نهاد إسماعيل، المحلل الاقتصادي، إنه قبل ثلاث سنوات تقلص حجم الاقتصاد البريطاني بصورة كبيرة، وبعد أزمة كورونا تدهور الوضع بصورة مؤسفة، ثم جاءت حرب روسيا وأوكرانيا التي دمرت سلاسل الإنتاج حتى وصل معدل التضخم في بريطانيا لأعلى مستوى له منذ 41 عاما.