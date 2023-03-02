الخميس 02 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

عمرو وهبة: تزوجت منذ 13 عامًا وأحب زوجتى كثيراً

عمرو وهبة
عمرو وهبة

قال الفنان عمرو وهبة، إنه تزوج منذ عام 2010، ورزقه الله سبحانه وتعالى بطفلين، معبراً: "اتفقت أنا ومراتي نعمل الفرح في مكان أوبن إير ولكن بعد الحجز أقنعتها إننا نسافر هاني مون ونلغي الفرح، لأن كل المعازيم بيتريقوا في أي فرح، وبفلوس الفرح نسافر نتبسط".

عائلة عمرو وهبة

وأكد الفنان عمر وهبة، خلال لقائه ببرنامج "معكم" مع الإعلامية منى الشاذلي، المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أنه لا يحب النظر والتطلع إلى صور زفافه على الإطلاق، معبراً: "مستحيل حد يشوف صور فرحنا، كان شكلنا صغير جداً والناس كانت مفكرانا إخوات، والتصوير كان في ستوديو وبجودة رديئة جداً".

وأضاف في حديثه، أنه يكن كل الاحترام والتقدير لزوجته على مجهودها الكبير في تربية الأبناء ورعايتهم، قائلاً: "جبت لمراتي خاتم في الفلانتين وهي تستاهل كل الدنيا".

تعارف شيري عادل بزوجها

وفي سياق متصل كشفت الفنانة شيري عادل، عن بداية معرفتها على زوجها الفنان طارق صبري، قائلة: "عرفنا بعض من أيام بنات سوبر مان، وكنا زملاء مش صحاب وفي فترة صغيرة جداً زاد تعارفنا وقررنا الجواز وكان نفسي أعمل فرح كبير في الصيف".

عمرو وهبة شيري عادل زواج عمر وهبه معكم منى الشاذلي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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