الخميس 02 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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«الأرصاد» تكشف ذروة ارتفاع درجات الحرارة هذا الأسبوع وموعد انتهاء الشتاء

جريدة الدستور

قالت الدكتورة منار غنيم، عضو المكتب الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إنه على مدار الأسبوع القادم نشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة، وتكون أعلى من الأسبوع الحالي من درجة لخمس درجات ويكون ارتفاعًا تدريجيًا.

ذروة ارتفاع درجات الحرارة منتصف الأسبوع

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "خد أحمد"، مع الإعلامي محمد موسى، والمذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن ارتفاع درجات الحرارة من المقرر أن يبدأ من يوم الأحد المقبل وتكون العظمى على القاهرة الكبرى 23 درجة مئوية، ومع منتصف الأسبوع ستكون ذروة الارتفاعات وتصل إلى 26 درجة مئوية خلال فترة النهار.

وأشارت إلى أن جنوب الصعيد ستصل درجة الحرارة إلى 31 درجة مئوية، وبالليل سيكون هناك تحسن ولكن يظل إحساسنا بالبرودة، وتصل إلى 14 درجة بالقاهرة، مؤكدة أنه لا يوجد فرصة لسقوط الأمطار.

وحذرت من الانخداع بدرجات الحرارة وتخفيف الملابس لأنه سيحدث انخفاضات فيها، مؤكدة أن انتهاء فصل الشتاء في 21 مارس وبداية فصل الربيع.

الأرصاد درجات الحرارة ذروة ارتفاع القاهرة الكبرى انتهاء فصل الشتاء جنوب الصعيد

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