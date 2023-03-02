الجمعة 03 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ارتفاع ضحايا حادث سير فى الشرقية لـ4 وفيات و12 مصابًا

حادث تصادم بين أتوبيس
حادث تصادم بين أتوبيس وسيارة نقل ثقيل

ارتفع عدد ضحايا حادث تصادم بين أتوبيس وسيارة نقل ثقيل إلى 26 راكبًا بطريق بلبيس السلام تجاه القاهرة لـ4 أشخاص وإصابة 12 آخرين بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد وتم نقل الجثث والمصابين إلى مستشفى بلبيس، وجار تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى بلبيس باستقبال "عبد المنعم ص م" 35 سنة و"علاء س ق" 19 سنة مقيمين شبرا النخلة وإثنين أخرين جثث هامدة وتم التحفظ عليهم بمشرحة المستشفي.

فيما أصيب كل من "بدر ز ت" 28 سنة و" عبد الرحمن س ب" 17 سنة  و"عبد الكريم م ط" 17 سنة و"يوسف ح ع" 16 سنة و"محمد ع ف"17 سنة و"عز الدين خ ك" 22 سنة و"ايمان س م" 23 سنة و"اسلام س ع" 30 سنة و"اسماء م ر" 26 سنة و"أنس ع ع" 26 سنة واثنين مجهولين جميعهم مصابين بكدمات وكسور وسحجات بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم

بالانتقال والفحص، تبين حدوث إصابات جراء وقوع حادث تصادم حافلة تقل 26 راكبًا بسيارة نقل وأخرى ميكروباص في ملاكي بطريق بلبيس السلام بعد الصاعقة تجاه القاهرة وتم التحفظ على الجثث بثلاجة المستشفى وجار تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصابين وتحرير محضر بالواقعة.

الأجهزة الأمنية اصابته التحفظ على الرعاية الصحية المصابين اماكن متفرقة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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