الثلاثاء.. انطلاق فعاليات منتدى الثقافة الرقمية بـ«الأعلى للثقافة»

تطلق لجنة الثقافة الرقمية والبنية المعلوماتية الثقافية بالمجلس الأعلى للثقافة، ومقررها المهندس زياد عبد التواب، منتدى الثقافة الرقمية "الفنون الرقمية.. التقاء الفن بالتكنولوجيا"، وذلك في تمام الرابعة مساء الثلاثاء المقبل؛ بقاعة المؤتمرات بالمجلس؛ وذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة؛ والدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة.

ويتضمن الملتقى الجلسة الأولى "مقدمة الفن الرقمى" التى تبدأ فعالياتها فى الرابعة مساءً، ويديرها المهندس هيثم يونس، رئيس وحدة التحول الرقمي وزارة الثقافة، ويشارك فيها المهندسة بسنت صلاح الدين، مديرة حياة كريمة بقطاع التطوير المؤسسى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة ريم العصفوري، استاذ تصميم الاعلان والجرافيك بقسم الاعلان كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان، ومحمد سراج الدين، مدير التسويق بشركة رموز، والدكتورة مها الحلبي، الأستاذة بكلية الفنون التطبيقية ورئيس تحرير مجلة الفنون الرقمية.

ويعقبها فعاليات الجلسة الثانية، والتى تبدأ من الخامسة حتى السادسة مساءً تحت عنوان" الفنون الرقمية والذكاء الاصطناعى"، ويدير الجلسة الدكتور أمجد الجوهرى، أستاذ الوثائق والمكتبات كلية الآداب جامعة عين شمس، ويشارك فيها المهندس محمد عزام، عضو مجلس إدارة الجمعية الدولية لإدارة التكنولوجيا وعضو المجلس الاستشاري لجامعة النيل، والمهندس وليد حجاج، خبير وباحث في أمن المعلومات.

وفى تمام السادسة والنصف حتى السابعة والنصف مساءً، تبدأ فعاليات الجلسة الثالثة تحت عنوان "الفنون الرقمية والابتكار وريادة الأعمال"، ويدير الجلسة الدكتور محمد خليف، استشاري الابتكار والتحول الرقمي، ويشارك فيها المهندس عمرو فاروق، استشاري أمن المعلومات والرئيس التنفيذي لشركة جات ديف الشرق الأوسط، والدكتور محمد حجازى، استشاري تشريعات التحول الرقمي والابتكار والملكية الفكرية والرئيس السابق للجنة التشريعات والقوانين بوزارة الاتصالات، والمهندس مصطفي بخيت، الرئيس التنفيذي لشركة بأن اراب ميديا.

وفى السابعة والنصف حتي الثامنة والنصف مساءً، تبدأ فعاليات الجلسة الختامية "التوصيات" تحت عنوان" الفن الرقمى من أين ... وإلى أين؟"، ويدير الجلسة المهندس زياد عبد التواب، مقرر لجنة الثقافة الرقمية والبنية المعلوماتية، ويشارك فيها الدكتور أمجد الجوهرى، أستاذ الوثائق والمكتبات كلية الآداب جامعة عين شمس، والدكتور محمد خليف، استشاري الابتكار والتحول الرقمي عضو مجلس بحوث صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بأكاديمية البحث العلمي.