الخميس 02 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

الثلاثاء.. انطلاق فعاليات منتدى الثقافة الرقمية بـ«الأعلى للثقافة»

المجلس الأعلى للثقافة
المجلس الأعلى للثقافة

تطلق لجنة الثقافة الرقمية والبنية المعلوماتية الثقافية بالمجلس الأعلى للثقافة، ومقررها المهندس زياد عبد التواب، منتدى الثقافة الرقمية "الفنون الرقمية.. التقاء الفن بالتكنولوجيا"، وذلك في تمام الرابعة مساء الثلاثاء المقبل؛ بقاعة المؤتمرات بالمجلس؛ وذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة؛ والدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة.

ويتضمن الملتقى الجلسة الأولى "مقدمة الفن الرقمى" التى تبدأ فعالياتها فى الرابعة مساءً، ويديرها المهندس هيثم يونس، رئيس وحدة التحول الرقمي وزارة الثقافة، ويشارك فيها المهندسة بسنت صلاح الدين، مديرة حياة كريمة بقطاع التطوير المؤسسى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة ريم العصفوري، استاذ تصميم الاعلان والجرافيك بقسم الاعلان كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان، ومحمد سراج الدين، مدير التسويق بشركة رموز، والدكتورة مها الحلبي، الأستاذة بكلية الفنون التطبيقية ورئيس  تحرير مجلة الفنون الرقمية.

ويعقبها فعاليات الجلسة الثانية، والتى تبدأ من الخامسة حتى السادسة مساءً تحت عنوان" الفنون الرقمية والذكاء الاصطناعى"، ويدير الجلسة الدكتور أمجد الجوهرى، أستاذ الوثائق والمكتبات كلية الآداب جامعة عين شمس، ويشارك فيها المهندس محمد عزام، عضو مجلس إدارة الجمعية الدولية لإدارة التكنولوجيا وعضو المجلس الاستشاري لجامعة النيل، والمهندس وليد حجاج، خبير وباحث في أمن المعلومات.

وفى تمام السادسة والنصف حتى السابعة والنصف مساءً، تبدأ فعاليات الجلسة الثالثة تحت عنوان "الفنون الرقمية والابتكار وريادة الأعمال"، ويدير الجلسة الدكتور محمد خليف، استشاري الابتكار والتحول الرقمي، ويشارك فيها المهندس عمرو فاروق، استشاري أمن المعلومات والرئيس التنفيذي لشركة جات ديف الشرق الأوسط، والدكتور محمد حجازى، استشاري تشريعات التحول الرقمي والابتكار والملكية الفكرية والرئيس السابق للجنة التشريعات والقوانين بوزارة الاتصالات، والمهندس مصطفي بخيت، الرئيس التنفيذي لشركة بأن اراب ميديا.

قد تكون صورة ‏تحتوي على النص '‏لجنة الثقافة الرفمية والبنية المعلومانية منتدى الثقافة الرقمية الفنون الرقمية التقاء الفن بالتكنو بالتكنولوجيا الثلاثاء ٧ مارس ٣٣ ٢٠ يقام المنتدى في نمام الرابعة مساءً بقاعة المؤتمرات بالمجلس الأعلى للثقافة تطبق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فیروس كورونا والحضور بالتسجيل المسبق عبر الواتساب على الرقم ١٠٠٠٠٠٠١١٠٠ بعاد بث المنتدى عبر صفحة أمانة المؤتمرات على الفيسبوك‏'‏

وفى السابعة والنصف حتي الثامنة والنصف مساءً، تبدأ فعاليات الجلسة الختامية "التوصيات" تحت عنوان" الفن الرقمى من أين ... وإلى أين؟"، ويدير الجلسة المهندس زياد عبد التواب، مقرر لجنة الثقافة الرقمية والبنية المعلوماتية، ويشارك فيها الدكتور أمجد الجوهرى،  أستاذ الوثائق والمكتبات كلية الآداب جامعة عين شمس، والدكتور محمد خليف، استشاري الابتكار والتحول الرقمي عضو مجلس بحوث صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بأكاديمية البحث العلمي.

لجنة الثقافة الرقمية والبنية المعلوماتية المجلس الأعلى للثقافة زياد عبد التواب الفنون الرقمية الدكتور هشام عزمي الدكتورة نيفين الكيلاني

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل المنيا

الأكثر قراءة

الجمهور يترقب «الكتيبة 101»: تضحيات الجيش أعادت التنمية لسيناء

قرارات السيسي اليوم.. ننشر زيادة الحد الأدنى للأجور أبريل 2023 بالنسب والأرقام

الرئيس السيسى يوجه بزيادة المرتبات بحد أدنى 1000 جنيه بداية من أبريل

«رجال الأعمال»: 40 مليون مواطن يستفيدون من التوجيهات الرئاسية بزيادة الأجور

رابط استعلام زيادة معاش تكافل وكرامة 2023 موقع وزارة التضامن الاجتماعي

«العاملين بالبترول» تُشارك فى المرحلة الثالثة من مشروع العمل اللائق للمرأة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

فبراير القصير المكير «2-2»

ماجد حبته

المنيا القديمة.. والجديدة

خالد حريب

حرصًا على نقابة الأطباء

محمد عبدالعزيز

استمعوا لآخر المتحدثين

د هند جاد

قبضة يدى.. التى لن تستطيع تجاهلها

خالد عكاشة

«المجتمعات الإلكترونية» تعزز من قوة اليمين المتطرف «3»

محمد العسيري

فوضى مسابقات مياه الشرب فى الصعيد

ماجد حبته

ترفيع العلاقات مع المجر

صور

الكابتن أحمد حسن يوجه الشكر للرئيس السيسى

الرئيس السيسى يتفقد مدرسة المتفوقين بالمنيا الجديدة

الرئيس السيسى يتفقد مكتبة «حياة كريمة» داخل مركز شباب المعصرة

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الخارجية ونظيره البريطاني يبحثان التطورات في الأراضى المحتلة

ماذا يحدث فى إسرائيل؟ مظاهرات واشتباكات عنيفة وحصار سارة نتنياهو (فيديو وصور)

«جهات أجنبية تمول مثيرى الشغب».. نتنياهو يوجه رسالة للمتظاهرين فى إسرائيل